Ottima dash cam Garmin in sconto del 14%!

Se siete alla ricerca di un'ottima dash cam da poter inserire nell'abitacolo della vostra automobile, così che possiate aumentare in modo esponenziale la vostra sicurezza in strada, allora vi suggeriremmo di non lasciarvi scappare questa ottima offerta Amazon dove, grazie ad uno sconto del 14%, potrete acquistare la splendida dash cam Garmin 57 a soli 161,59€, contro i 199,99€ del prezzo originale! Parliamo di un prodotto di tutto rispetto, in grado di regalare immagini nitide e pulite, ed oggi venduta ad un prezzo decisamente conveniente!

Dash cam Garmin 57, chi dovrebbe acquistarla?

Recentemente scontata a circa 187 da Amazon, la Garmin 57 è una dash cam di primissima qualità, ed è, in tal senso, una scelta ideale per quegli automobilisti che tengono alla sicurezza stradale e che, per questo, vogliono equipaggiarsi di una camera che sina in gradoo di offrire immagini nitide e pulite, sia di giorno che di notte. Grazie alla sua risoluzione HD a 1440p e l'obiettivo da 140 gradi con ottica Garmin Clarity HDR, questa dash cam vi permetterà di tenere traccia in modo chiaro dei vostri viaggi, aiutandovi così in modo efficiente nel caso di incidenti o sinistri sospetti, che siate in sosta o in movimento.

Questo dispositivo, infatti, dispone di un sistema GPS integrato che segna la posizione e il momento esatto degli eventi, risultando fondamentale in caso di incidenti. Un'importante caratteristica è poi quella relativa al controllo vocale, che permette di gestire la videocamera mantenendo le mani sul volante.

Inoltre, per coloro che sono preoccupati per la sicurezza del proprio veicolo anche quando parcheggiato, la Garmin Dash Cam 57 include funzioni di monitoraggio e avviso in caso di incidenti, offrendo così una completa sorveglianza del veicolo 24 ore su 24, con anche il salvataggio dei video in cloud per 24 ore, così che possiate accedere facilmente alle registrazioni direttamente da smartphone tramite l'app Garmin Drive.

Insomma, parliamo di un dispositivo tecnologico e sicuro, dotato di tutte quelle attenzioni tecniche che potranno garantirvi, senza alcun dubbio, il massimo della sicurezza in strada! Un prodotto valevole ed ai vertici del mercato che, per questo, scontato del 14%, val certamente un'occhiata!

Vedi offerta su Amazon