Peugeot: in arrivo auto sportive per l’intera gamma

Secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe che la casa automobilistica francese Peugeot abbia intenzione di puntare sulla produzione di nuove versioni di auto sportive che andrebbero ad interessare ogni modello. Tale decisione, sembra scaturire a seguito della nascita del nuovo gruppo Stellantis e – secondo quanto dichiarato di recente dal CEO dell’azienda Peugeot, Jean-Philippe Imparato, la casa automobilistica francese, tra non molto, offrirà ai suoi clienti la possibilità di poter scegliere tra una vasta gamma di veicoli sportivi. Ecco le sue parole a riguardo:

Dovremo scegliere un giorno se diventare più grandi, inserendo qualche modello al vertice, oppure se scendere, a seconda degli studi che conduciamo. Potrebbe non essere una questione di dimensioni, piuttosto di posizionamento. Puoi andare verso il basso in termini di dimensioni dei modelli ma crescere per contenuti, potrebbe essere una delle direzioni che sceglieremo.

La conferma di questa novità da parte dell’azienda, arriva direttamente dalla già annunciata Peugeot 508 PSE, la quale avrà l’onore di rappresentare il primo modello sportivo della gamma che sarà disponibile sul mercato a partire dal mese di settembre prossimo. Il nuovo veicolo, sarà disponibile nelle concessionarie in versione berlina e in versione station wagon e – a quanto pare – la 508 Peugeot Sport Engineered sarà in grado di erogare una potenza pari a 360 CV e 520 Nm di coppia. Dunque, sono numeri mai visti primi nella storia della casa Peugeot per un’auto con powertrain ibrido plug-in. Il veicolo in questione sarà inoltre capace di effettuare uno scatto da 0 a 100 km/h nell’arco di poco più di 5 secondi. Provvista di un cambio automatico ad 8 rapporti EAT8, Peugeot 508 PSE garantirà un’autonomia di 42 km secondo il ciclo WLTP.

La notizie inerente al “cambio di rotta” da parte della casa automobilistica francese verso un futuro sempre più sportivo giunge dopo alcune settimane dall’accordo tra il Gruppo PSA e FCA, grazie al quale è stato possibile far nascere il nuovo costruttore Stellantis. Ovviamente, la casa automobilistica Peugeot fa parte dei 20 marchi dell’azienda multinazionale, motivo per il quale vi è una forte probabilità che Peugeot possa fare il suo ritorno sul mercato nordamericano. Dopo l’arrivo della 508 PSE dovrebbe essere il turno della 308 PSE, la quale andrebbe a prendere il posto dell’attuale 308 arrivata sul mercato nel 2015.