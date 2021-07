Pirelli P-Zero HL, il primo pneumatico per auto elettriche debutterà sulla Lucid Air

La nuova elettrica Lucid Air sarà la prima vettura ad essere equipaggiata con gli pneumatici Pirelli HL progettati appositamente per le auto elettriche. Non a caso, gli pneumatici HL realizzati da Pirelli sono progettati per un adeguato supporto del peso aggiuntivo delle batterie. La sigla high load (HL) indica infatti che gli pneumatici sono in grado di sostenere un peso di oltre 20% in più rispetto ad uno standard e di circa il 6/9% rispetto ad uno pneumatico XL di pari misura.

Come accennato, la Lucid Air prodotta dalla casa automobilistica statunitense sarà la prima auto ad utilizzare i nuovi pneumatici HL Pirelli per auto elettriche. La collaborazione tra la casa automobilistica Lucid Motors e Pirelli ha difatti permesso di sviluppare un prodotto che potesse ottimizzare le performance del veicolo.

La ricerca di soluzioni tecnologiche d’avanguardia è da sempre al centro delle attività di Pirelli. L’attenzione che dedichiamo a tutte le nuove forme di mobilità sostenibile, ci porta in questo caso a proporre una nuova tecnologia in grado di anticipare le richieste future dei produttori di auto di nuovi veicoli elettrici e ibridi, che necessitano sempre più di prestazioni specifiche dai pneumatici, ha dichiarato Pierangelo Misani, senior vice president R&D e Cyber di Pirelli.

Non dimentichiamo che gli pneumatici P-ZERO HL integreranno la tecnologia Pirelli Elect, potendo dunque contare su una resistenza al rotolamento decisamente bassa per incrementare l’autonomia. Una migliore aderenza sarà inoltre garantita grazie alla particolare mescola progettata sia per ottimizzare l’aderenza che per gestire la coppia istantanea fornita dai propulsori elettrici.

Lucid Air rappresenta una svolta tecnologica in termini di efficienza e prestazioni ed i nuovi pneumatici Pirelli HL sono parte integrante del raggiungimento di questi nuovi parametri di riferimento, ha aggiunto Eric Bach, Senior Vice President Product and Chief Engineer di Lucid Motors.

Attesissimo dunque il debutto dei nuovi pneumatici con la Lucid Air nelle misurazioni HL 245/35R21 per l’anteriore e HL 265/35R21 per il posteriore previsto per fine anno.