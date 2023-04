Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti parla di una scelta storica in merito alla decisione di realizzare il Ponte sullo Stretto. Nei giorni scorsi, infatti, il decreto è stato firmato da presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Con il via libera alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, il progetto di questa opera infrastrutturale del tutto discussa vedrà iniziare i lavori entro l’estate del 2024.

Il costo per la realizzazione del Ponte e di tutte le opere ferroviarie e stradali di accesso su entrambe le sponde è oggi stimato in 10 miliardi. La differenza, enorme, è che il Ponte è un investimento con benefici di lunghissimo periodo per tutto il sistema-Paese con particolare riferimento al Mezzogiorno. Soprattutto alla luce degli interventi, già programmati, per ammodernare le ferrovie in Calabria e in Sicilia con la velocizzazione e le tratte ad alta velocità/alta capacità. Con il completamento dell’alta velocità nelle due regioni e la messa in esercizio del Ponte, si stima un dimezzamento dei tempi di percorrenza da Roma a Palermo oggi pari a 12 ore, di cui un’ora e mezza per il solo traghettamento dei vagoni. Un risparmio significativo per i cittadini, le imprese, la logistica.