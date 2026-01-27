Il mercato italiano dell'auto continua a premiare i marchi premium, anche in un contesto di transizione energetica che mette alla prova strategie commerciali consolidate. Ne è esempio Porsche Italia, che ha chiuso il 2025 con 7.228 vetture consegnate, segnando un calo del 12% rispetto all'anno precedente ma consolidando comunque la propria posizione come terzo mercato singolo europeo per volumi.

Un risultato che Pietro Innocenti, Amministratore Delegato della filiale italiana, ha definito come dimostrazione della solidità del marchio, capace di attraversare un anno di profonde trasformazioni nella gamma prodotti mantenendo stabile il fatturato complessivo.

911 da record

La vera protagonista dell'anno è stata senza dubbio la 911, che ha ribaltato le gerarchie commerciali diventando il modello più venduto con 2.544 esemplari consegnati. Si tratta di un record assoluto dal 2008 per l'iconica sportiva di Stoccarda, che ha conquistato una quota di mercato straordinaria del 67,6% nel proprio segmento.

Il profondo rinnovamento della gamma, iniziato nel 2025 con l'arrivo delle versioni S, 4S e Turbo S, e proseguito con le edizioni speciali Spirit 70 e GT3 90 F.A. Porsche, ha saputo riaccendere l'interesse del pubblico italiano verso questo modello leggendario.

Bene Macan

Dietro questo successo si nasconde però un passaggio generazionale significativo: l'addio alla Macan con motore benzina, fino a quel momento il modello più venduto della casa tedesca nel mercato italiano. La nuova versione completamente elettrica del SUV compatto ha dovuto farsi strada in un segmento altamente competitivo, raggiungendo comunque 1.703 unità consegnate nel suo primo anno completo di commercializzazione.

Un dato particolarmente interessante riguarda il profilo degli acquirenti: un cliente su due era nuovo al marchio, mentre il 25% possedeva già una Macan termica e nell'85% dei casi l'acquisto ha rappresentato il primo ingresso nella mobilità elettrica.

Ibride davanti

La distribuzione delle vendite per tipologia di motorizzazione offre uno spaccato significativo delle preferenze del pubblico italiano verso i prodotti Porsche. I modelli ibridi rappresentano il 37% delle consegne, seguiti a breve distanza dai modelli a benzina con il 36%.

Ma è il dato sui veicoli completamente elettrici a sorprendere: con una quota del 27%, Porsche Italia supera non solo la media nazionale ferma al 6,2%, ma anche quella globale della casa madre attestata al 22%. Un risultato che testimonia come il posizionamento premium e la fiducia nel marchio possano facilitare l'adozione di tecnologie innovative anche in mercati tradizionalmente cauti verso l'elettrico.

Nuova Cayenne

Il secondo posto nella classifica dei modelli più venduti è andato alla Cayenne, con 2.122 unità consegnate, mentre si attendono per il 2025 le prime consegne della nuova generazione elettrica. Quest'ultima rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di elettrificazione del marchio: con una potenza fino a 850 kW nella versione Turbo Electric (1.156 CV), uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e un'autonomia fino a 642 chilometri nel ciclo WLTP, si propone come la Porsche di serie più potente di tutti i tempi.

La capacità di ricarica fino a 400 kW promette di ridurre sensibilmente i tempi di sosta durante i viaggi, un elemento cruciale per il mercato italiano dove molti acquirenti utilizzano i SUV premium per lunghe percorrenze.