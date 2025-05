Viaggiare con una Porsche elettrica si può (ed è comodissimo)

La mattina è ancora fresca quando salgo a bordo della Porsche Macan 4S elettrica parcheggiata nel garage con il 100% di carica (attaccata alla wallbox). Destinazione: Stoccarda, casa sua (letteralmente), attraverso il cuore pulsante delle Alpi svizzere. Un viaggio di oltre 500 chilometri che, fino a poco tempo fa, avrebbe richiesto attente pianificazioni e multiple soste per un'auto elettrica. Ma oggi, con questa macchina tra le mani, mi sento come un esploratore moderno pronto ad affrontare le autostrade europee con la sicurezza e la consapevolezza che solo una tecnologia di nuova generazione sa infondere.

Mentre premo il pulsante di accensione, il silenzio è quasi irreale. Non c'è il rombo familiare di un motore, ma solo il sottile ronzio elettronico che annuncia il risveglio di 400 cavalli di potenza pura. Il display si illumina con una grafica nitida e moderna, mostrandomi un'autonomia di 480 chilometri. Più che sufficiente per quello che ho in mente.

Uscendo dalle vie trafficate di Milano, la prima cosa che colpisce è l'abitacolo. I sedili in pelle sembrano progettati per il mio corpo, offrendo un supporto laterale eccezionale senza mai stringere eccessivamente. Ogni superficie che tocco trasmette una sensazione di qualità premium: il volante rivestito in pelle risponde al minimo tocco, mentre i comandi fisici hanno quella pesantezza rassicurante tipica dei prodotti tedeschi di alta gamma. La sensazione è esattamente quella che ti aspetti di trovare a bordo di una Porsche.

Il sistema di climatizzazione lavora in silenzio, mantenendo una temperatura perfetta mentre attraverso le prime colline lombarde. Non c'è quel fastidioso rumore di ventilazione che spesso accompagna i lunghi viaggi, solo un flusso d'aria calibrato che sembra quasi inesistente. È come viaggiare in una bolla di comfort, isolati dal mondo esterno ma perfettamente connessi alla strada attraverso ogni feedback che l'auto mi trasmette.

Silenzio

Entrando in autostrada, quello che mi colpisce maggiormente è l'insonorizzazione. A 130 km/h, velocità che raggiungo con una progressione fluida e silenziosa, l'abitacolo rimane incredibilmente silenzioso. Il vento scorre attorno alla carrozzeria senza creare turbolenze fastidiose, i pneumatici rotolano sull'asfalto con un sussurro appena percettibile, e l'assenza totale del rumore del motore termico crea un'atmosfera quasi meditativa.

Questo silenzio non è vuoto, ma pieno di possibilità. Posso sentire ogni dettaglio dell'impianto audio Bose, che riproduce la musica con una chiarezza cristallina, oppure semplicemente godermi i suoni della natura quando apro leggermente i finestrini attraversando le vallate svizzere. È un tipo di lusso nuovo, quello del silenzio, che trasforma ogni viaggio in un'esperienza più rilassata.

Il Porsche Communication Management si rivela un compagno di viaggio intelligente. Il sistema di navigazione non si limita a indicarmi la strada, ma calcola in tempo reale il consumo energetico basandosi sul mio stile di guida, le condizioni del traffico e l'orografia del percorso. Quando pianifica la sosta per la ricarica, considera perfino le condizioni meteo e la temperatura esterna.

Superando la dogana in Svizzera, il display mi informa che ho consumato meno energia del previsto grazie alle discese, al sistema di recupero energetico e alla ridotta velocità da tenere nella Confederazione. Ogni frenata, ogni rilascio dell'acceleratore si trasforma in energia che ritorna alla batteria. È affascinante vedere come la tecnologia trasformi le leggi della fisica in un vantaggio pratico, rendendo il viaggio non solo ecologico ma anche sorprendentemente efficiente.

Alte Prestazioni

Nonostante l'attenzione all'efficienza, la Macan 4S non rinuncia mai al suo DNA sportivo. Quando la strada si fa più impegnativa, attraversando i passi alpini, l'accelerazione istantanea del motore elettrico mi regala prestazioni pure. Non c'è attesa, non c'è cambio marcia, solo una spinta costante e progressiva che mi incolla spesso al sedile.

La trazione integrale si fa sentire nelle curve più impegnative, distribuendo la potenza tra le quattro ruote con una precisione millimetrica. L'auto sembra leggere la strada prima ancora che io possa percepirne le irregolarità, adattando la risposta del motore e la ripartizione della coppia in tempo reale. Certo, la sportività è un'altra cosa che non si addice certamente ad un SUV di queste dimensioni. Anche le emozioni alla guida sono un'altra cosa e, in questo momento, l'emozione stessa di guidare è forse ancora profondamente legata al suono del motore. Tuttavia, la Macan 4S è un'ottima automobile e permette di togliersi qualche sfizio alla guida divertendosi.

Ricarica velocemente

Dopo circa tre ore di viaggio, decido di fermarmi presso una stazione Ionity poco dopo Zurigo. Non è tanto per necessità quanto per prudenza (ho ancora il 34% di carica residua dopo circa 330 km percorsi ma non sono abituato a guidare un'auto elettrica per i lunghi viaggi), volendo arrivare a Stoccarda con un margine confortevole. La colonnina da 350kW rappresenta il meglio della tecnologia di ricarica ultrarapida europea.

Collego il cavo e in pochi secondi il display conferma che la ricarica è iniziata alla potenza massima. È rassicurante vedere come in soli 18 minuti la batteria passi dal 34% all'80%, tempo che impiego per un pranzare. L'efficienza del sistema Ionity si dimostra all'altezza delle aspettative: la rete di ricarica funziona perfettamente, con colonnine funzionanti e una velocità di ricarica costante.

Viaggiare in elettrico si può

Ripartendo con la batteria quasi piena (92%), affronto l'ultimo tratto verso Stoccarda con la consapevolezza di aver vissuto un viaggio senza troppi preparativi, esattamente come avrei fatto con qualsiasi altra auto. La Macan 4S ha trasformato quello che avrebbe potuto essere un viaggio stressante in un'esperienza piacevole. L'autonomia si è rivelata più che sufficiente, le prestazioni non hanno mai deluso le aspettative, e il comfort ha reso ogni chilometro scorrevole.

Mentre parcheggio mi rendo conto di aver appena completato un viaggio che rappresenta molto probabilmente una parte del futuro della mobilità premium. Un futuro dove l'elettrico non sarà più un compromesso, ma potrà rappresentare una scelta consapevole che unisce prestazioni, comfort e sostenibilità in un'esperienza di guida che soddisfa le aspettative.

La Macan 4S elettrica è la dimostrazione che il progresso tecnologico può mantenere intatto il piacere di guidare quando non si cerca l'emozione pura della guida. Questo momento potrebbe essere l'inizio di una nuova era di esplorazioni elettriche, dove ogni chilometro è un passo verso una dimensione sicuramente più silenziosa.

Dopo questo viaggio resto però convinto di una cosa: il futuro della mobilità deve rimanere relativo alle esigenze di utilizzo e alle aspettative del singolo. Le imposizioni non sono una soluzione strategicamente valida e la tecnologia elettrica se prevarrà su quella a combustione lo farà da sé. Per il momento, la nuova Macan dimostra che anche le automobili elettriche di fascia alta sono un'ottima soluzione per chi cerca comodità e versatilità di utilizzo, tanto nel quotidiano quanto negli appuntamenti più impegnativi.