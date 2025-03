Potenza e adrenalina: le Cupra ABT ridefiniscono la sportività

La storica collaborazione tra ABT e il gruppo Volkswagen si concretizza ancora una volta in una reinterpretazione audace del design sportivo, questa volta puntando i riflettori sulle versioni restyling di Cupra Leon e Formentor. Il tuner tedesco, noto per le sue elaborazioni sofisticate, ha presentato un kit estetico esclusivo che esalta ulteriormente il carattere già distintivo dei due modelli spagnoli. Sebbene le immagini rilasciate siano ancora limitate, è evidente l'intenzione di ABT di ridefinire l'identità visiva di queste compatte, aggiungendo elementi che ne accentuano la sportività senza compromettere l'eleganza della linea originale.

La filosofia estetica di ABT per le nuove Cupra si traduce in linee più taglienti e dettagli bruniti che conferiscono alle vetture un aspetto ancora più aggressivo. Sul frontale spicca un nuovo splitter dal finish scuro che abbassa visivamente il baricentro della vettura, mentre lungo la fiancata le minigonne ridisegnate enfatizzano il profilo ribassato. La Formentor, in particolare, si distingue per i passaruota in nero che creano un contrasto netto con la carrozzeria, esaltando la presenza su strada del SUV compatto.

Il trattamento della parte posteriore include uno spoiler ridisegnato che non è solo un elemento estetico ma potrebbe contribuire anche all'aerodinamica complessiva. L'equilibrio tra forma e funzione appare come uno dei principi guida di questa elaborazione, in perfetta sintonia con la filosofia del marchio spagnolo.

ABT ha sviluppato soluzioni specifiche per ciascun modello, dimostrando un'attenzione particolare alle diverse identità delle due Cupra. Per la Formentor sono stati creati cerchi in lega fino a 21 pollici dal design più squadrato e deciso, che si armonizzano con le linee muscolose del SUV. La Leon, invece, riceve cerchi dal disegno più fluido e tondeggiante, in sintonia con il suo carattere di compatta dinamica. L'approccio di ABT rivela una comprensione profonda del linguaggio stilistico di Cupra, intervenendo con modifiche che ne amplificano l'espressività senza risultare eccessive o fuori contesto. L'integrazione tra il design originale e le personalizzazioni appare naturale, quasi come un'evoluzione logica delle linee di partenza.

Inaspettatamente, ABT non ha ancora comunicato se le modifiche includano anche interventi sulle prestazioni dei motori. Tradizionalmente specializzato in elaborazioni tecniche oltre che estetiche, il tuner tedesco potrebbe riservare sorprese sul fronte potenza nel corso dei prossimi mesi, quando i modelli saranno presentati ufficialmente. Tra gli elementi ancora da confermare figura anche il sistema di scarico, che potrebbe essere completamente riprogettato per offrire una sonorità più coinvolgente e prestazioni ottimizzate. L'assenza di dettagli tecnici alimenta le aspettative su possibili incrementi di potenza che completerebbero il pacchetto di personalizzazione.

Gli appassionati del marchio Cupra non dovranno attendere molto per vedere queste elaborazioni dal vivo. La presentazione ufficiale è prevista nel corso del 2025, ma è già stato annunciato che gli ordini potranno essere effettuati direttamente presso i Cupra Garage, i concessionari ufficiali del brand, entro la fine di quest'anno e per tutto il 2026. La distribuzione attraverso i canali ufficiali Cupra conferma la stretta collaborazione tra il costruttore spagnolo e il tuner tedesco, offrendo ai clienti la sicurezza di un prodotto sviluppato in sinergia con il marchio originale. La rete dei Cupra Garage, presente in tutta Europa e in Italia, garantirà assistenza specializzata per queste versioni esclusivamente personalizzate.