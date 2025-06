In un'epoca in cui i grandi motori termici sembrano destinati a scomparire, c'è ancora chi, con coraggio e convinzione, scommette sulla potenza e l'efficienza del diesel. Mercedes-Benz è in prima linea in questa difesa con la nuova GLC 450d, un SUV Coupé che monta un maestoso 3.0 litri sei cilindri in linea biturbo.

Nonostante le politiche sempre più restrittive, la casa di Stoccarda propone questa motorizzazione come la soluzione ideale per i grandi viaggiatori e per chi desidera un'auto prestazionale, comoda e versatile, capace di coprire enormi distanze con poche soste. Si rivolge a una clientela esigente, che cerca dinamiche di guida superiori senza voler rinunciare a un'efficienza straordinaria sulle lunghe percorrenze.

Cosa mi piace

La GLC 450d conquista prima di tutto per il suo cuore, un vero capolavoro di ingegneria tedesca. Il sei cilindri biturbo da 367 cavalli, aiutato dal sistema mild-hybrid, offre una coppia poderosa di 750 Nm che si traduce in prestazioni sportive. Mi ha convinto pienamente anche il design esterno, che nella versione Coupé unisce eleganza e fluidità in un pacchetto di grande presenza scenica.

Apprezzo in particolare il nuovo design del posteriore, con i fari uniti da una linea luminosa, e la tecnologia Digital Light che garantisce un'illuminazione eccezionale.

L'abitacolo è un altro punto di forza innegabile: è un trionfo di pelle e materiali di pregio, con sedili comodi e avvolgenti, dotati persino di funzione massaggio. La tecnologia di bordo è all'altezza del blasone, con un sistema di infotainment completo e un quadro strumenti digitale ampiamente configurabile.

Come va

Alla guida, la GLC 450d si rivela un SUV sorprendentemente equilibrato. L'accelerazione è poderosa ma sempre lineare e gestibile, senza mai mettere in difficoltà. Nonostante la massa importante, la dinamica di guida è precisa e composta, merito di uno sterzo diretto, di sospensioni pneumatiche che lavorano in modo eccellente e dell'agilità conferita dalle ruote posteriori sterzanti.

Il cambio automatico a nove rapporti è un compagno di viaggio fluido e intelligente. In autostrada, si trasforma in una silenziosa e confortevolissima macinatrice di chilometri, mentre nei tratti misti stupisce per agilità e tenuta di strada. La vera magia, però, emerge nei consumi: durante un lungo test di quasi 1400 chilometri, il computer di bordo ha registrato una media finale di soli 5,8 litri per 100 km, un risultato eccezionale che dimostra come questo motore sia la scelta più concreta e sensata per chi viaggia molto.

Cosa non mi piace

Trovare difetti evidenti in un'auto così completa è difficile, ma alcuni aspetti vanno considerati. La natura stessa di SUV Coupé, sebbene affascinante, comporta un piccolo sacrificio in termini di abitabilità posteriore in altezza rispetto al modello standard, anche se lo spazio rimane adeguato.

Inoltre, l'accoglienza a bordo è pensata per quattro persone; il quinto passeggero siede su un posto centrale sacrificato dalla presenza dell'imponente tunnel della trasmissione, necessario per la trazione integrale.

Infine, il prezzo di listino è decisamente elevato e la pone in una fascia di mercato esclusiva. Sebbene celebrato per la sua efficienza, il motore diesel potrebbe inoltre scontrarsi con le future limitazioni al traffico nelle grandi aree urbane.

Chi dovrebbe acquistarla

La Mercedes-Benz GLC 450d Coupé è la scelta ideale per il grande viaggiatore che non accetta compromessi. Si rivolge a chi percorre decine di migliaia di chilometri all'anno, prevalentemente in autostrada, e desidera farlo nel massimo del comfort, con prestazioni esuberanti e, soprattutto, con un'efficienza nei consumi irraggiungibile per qualsiasi motore a benzina di pari potenza.

È perfetta per chi cerca un'auto di rappresentanza, tecnologicamente avanzata e versatile, capace di essere un'infaticabile compagna di viaggio durante la settimana e un lussuoso SUV per la famiglia nel weekend.

Chiaramente, è un acquisto destinato a chi dispone di un budget importante e crede ancora, a ragione, negli enormi vantaggi di un moderno motore diesel di grossa cilindrata. Infatti, il listino parte da 93.060 euro.