Tesla Model 3 2021: un video mostra le nuove funzioni

Tesla ha recentemente svelato la versione aggiornata della sua vettura più popolare, la Model 3, introducendo la MY 2021.

I cambiamenti principali inclusi in questo update, in aggiunta all’aumento della capacità della batteria, sono l’introduzione del portellone elettrico, la console centrale ridisegnata e i fari anteriori rivisti. A questo proposito, nelle scorse ore è stato pubblicato su YouTube direttamente sul canale di Trevor di Tesla Owners Online un video dedicato alla vettura prodotta da Elon Musk; lo youtuber si focalizza sugli aspetti chiave del nuovo modello mostrando tutte le migliorie introdotte dal marchio.

Seppur di importanza minore rispetto a quelle sopracitate, è doveroso far notare come l’introduzione della pompa di calore vada a tutto vantaggio dei consumi complessivi della vettura, migliorandone quindi l’autonomia. Tramite un complesso sistema di funzionamento paragonabile al meccanismo inverso di un compressore dell’aria condizionata, la pompa riesce a generare 3 kW di energia termica per ogni kW che utilizza, offrendo pertanto una soluzione decisamente efficiente: la migliore sul mercato.

Altre caratteristiche che separano visivamente la versione 2020 dalla 2021 sono l’assenza della scritta Model 3 sul battitacco e l’aggiunta di icone sia sui pulsanti dei finestrini sia sui pulsanti per l’apertura della porta.

Piccoli miglioramenti incrementali che denotano quanto la casa di Palo Alto stia valutando ogni possibile componente presente sulle sue vetture con l’obiettivo di rendere Model 3 la vettura definitiva e sbaragliare la concorrenza.

Tesla, racconta Elon Musk, era a circa un mese dal fallimento durante il periodo che ha portato alla produzione di massa della Model 3.

Closest we got was about a month. The Model 3 ramp was extreme stress & pain for a long time — from mid 2017 to mid 2019. Production & logistics hell.

— Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2020