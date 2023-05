La Tesla Model 3 è berlina elettrica per antonomasia e rappresenta, ad oggi, una delle soluzioni più interessanti per chi desidera passare all’elettrico puro. Commercializzata inizialmente nel 2017 in America e circa un anno dopo in Italia ad un prezzo di circa 50mila euro, la Model 3 ha subito nel corso degli anni una serie di aggiornamenti funzionali ed estetici così da renderla ancora più interessante per la sua (futura) platea di utenti. Parallelamente alle modifiche, Tesla ha ritoccato i prezzi, in entrambe le direzioni, fino però ad atterrare con gli attuali listini che prevedono cifre decisamente più vicine al portafoglio di possibili acquirenti.

Model 3 è disponibile nelle seguenti declinazioni in Italia:

Standard , 491 km di autonomia, 41.490 euro;

, 491 km di autonomia, 41.490 euro; Long Range , 602 km di autonomia, 48.990 euro;

, 602 km di autonomia, 48.990 euro; Performance, 547 km di autonomia, 53.990 euro.

Più in dettaglio, le versioni presentano anche differenze a livello di powertrain e quindi di potenza:

Modello Potenza Trazione Autonomia Prezzo Standard 225 kW RWD – posteriore 491 km 41.490 euro Long Range 350 kW AWD – integrale 602 km 48.990 euro Performance 360 kW AWD – integrale 547 km 53.990 euro

Come è facile intuire, la versione Standard è quella entry level con trazione posteriore, mentre Long Range e Performance rappresentano le proposte più premium a trazione integrale che si diversificano, oltre che per la batteria, per la loro potenza. Anche se al momento le versioni in commercio potrebbero beneficiare di piccoli aggiornamenti, anche solo software, in precedenza abbiamo avuto la possibilità di provare entrambe le versioni di alta gamma, ovvero Long Range e Performance.

Ma è davvero necessario spendere oltre 41mila euro per ottenere una Tesla Model 3? Se avete un’auto da rottamare, il prezzo può calare notevolmente, rendendo la cifra di acquisto sensibilmente inferiore e Tesla Model 3 quasi un must-have.

Ecobonus 2023

Da qualche anno a questa parte, per incentivare la transizione ecologica e il passaggio conseguente a veicoli più green (ibridi ed elettrici), il Governo mette a disposizione un tesoretto a cui poter accedere per limitare la spesa nell’acquisto di una nuova auto. Maggiori dettagli di questa manovra sono disponibili in questo approfondimento, ma in occasione di una rottamazione (contestuale all’acquisto) è possibile ridurre il prezzo nell’acquisto di una nuova auto green di 5.000 euro. Da notare che l’auto da rottamare deve essere al massimo una Euro 4, altrimenti senza rottamazione lo sconto scende a 3.000 euro. Questa agevolazione non è valida per tutte le auto, ma solo per quelle con una fascia di emissioni compresa tra 0 e 20 g/km (ovvero le elettriche) e un listino prezzi ufficiale pari o inferiore a 35mila euro (accessori compresi ma IVA, IPT e messa su strada escluse), quindi circa 42.000 euro.

Quindi, immaginando che un ipotetico Signor Rossi abbia a disposizione un’auto Euro 3 da rottamare e desideri acquistare una Tesla Model 3 RWD (standard), potrà farlo spendendo circa 36.500 euro. Senza rottamazione, sono invece necessari 38.500 euro.

Tutto qui? Assolutamente no, ma lo vediamo nel prossimo paragrafo.

Bonus Regione

I più fortunati che risiedono nelle Regioni e Comuni che prevedono incentivi locali per l’acquisto di auto elettriche possono sommare gli incentivi e ridurre ulteriormente la cifra da sborsare in fase di acquisto. A questo proposito, di recente, la Regione Lombardia ha pubblicato i nuovi incentivi dedicati alle elettriche che trasformano l’acquisto di una Model 3 RWD ancora più interessante.

Come riportato in questo approfondimento, ora è possibile accedere ad un ulteriore tesoretto che permette di scontare da 1.000 fino a 4.000 euro. L’individuazione dell’extra bonus è sulla base delle emissioni che devono essere nulle (PM10, NOX e CO2). Nel dettaglio della spesa di una elettrica, si può accedere allo sconto massimo quindi ridurre ulteriormente di 4.000 euro la spesa.

Se il Signor Rossi citato nel precedente paragrafo dovesse vivere a Milano potrebbe pertanto pagare la sua Model 3 (con rottamazione) non più 36.500 euro, ma 32.500 euro. Anche in questo caso è previsto un limite di spesa di 45mila euro (più IVA) per le auto con emissioni comprese tra 0 e 60 g/km di CO2. Finito qui? Non proprio. I concessionari della Regione Lombardia sono obbligati a fare uno sconto aggiuntivo del 12% fino ad un massimo di 2.000 euro. A conti fatti, il Signor Rossi può arrivare a pagare la sua Model 3 RWD poco più di 30.000 euro.

Totale

In sintesi, sfruttando l’Ecobonus 2023 e l’extra bonus dedicato alle regioni (in questo caso la Lombardia) è possibile pagare una Tesla Model 3 RWD appena 30.500 euro (a patto che ci sia una contestuale rottamazione di un veicolo compatibile). Una agevolazione di certo non indifferente che permette di calare il prezzo della berlina a batterie di circa il 25%. Ricordiamo che gli sconti sono tutti applica in fattura, di conseguenza non è previsto nessun eborso aggiuntivo.

Come ottenere i bonus?

Per l’Ecobonus 2023, quello messo a disposizione dal Governo, e extra bonus regione, quello della Regione Lombardia, è necessario recarsi in concessionario e solo il rivenditore potrà seguire la procedura prima sul portale del Mise (Governo) e successivamente su quello della Regione. Ricordiamo che per presentare la domanda sarà necessario il pagamento di 16 euro per la marca da bollo, a carico del cittadino.