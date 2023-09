Dopo una serie di avvistamenti e fughe di notizie, la Tesla Model 3 (conosciuta internamente come “Project Highland”) ha finalmente fatto il suo debutto globale. L’entry-level di Tesla (quanto meno finché non debutterà la tanto attesa Model 2) è ora dotata di un’autonomia più estesa, una velocità di ricarica più veloce e una serie di modifiche sia all’interno che all’esterno.

È interessante notare che Tesla non ha ancora fornito informazioni riguardanti la Model 3 destinata per il mercato nordamericano; tuttavia, Australia, Europa e Cina hanno già lanciato il modello aggiornato sui rispettivi siti web Tesla, offrendo un’idea delle modifiche apportate oltre a quelle mostrate nelle immagini.

Chiamata internamente “Project Highland”, la Model 3 aggiornata presenta una carrozzeria più elegante, che si traduce in un miglioramento dell’aerodinamica e in un’autonomia di guida maggiore. In particolare, le dimensioni totali della nuova Model 3 sono leggermente inferiori, ma presenta una lunghezza maggiore (circa 3 centimetri) e una larghezza minore rispetto al suo predecessore grazie a una rielaborazione della carrozzeria.

Questi cambiamenti si traducono in un miglioramento dell’autonomia complessiva. La nuova Model 3 con trazione posteriore e autonomia standard può ora percorrere fino a 554 km con i cerchi standard da 18″ (513 km con i cerchi da 19″ opzionali) e la Long Range integrale che arriva a 678 km (629 km con i cerchi da 19″). La velocità massima è stata ridotta per entrambe le versioni a 201 km/h, mentre resta immutato il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 6,1 la trazione posteriore e 4,4 secondi l’integrale. Nessuna novità, invece, per la potenza massima di ricarica che resta a 170 kW sulla prima e a 250 kW sulla seconda.

Dal punto di vista del design, la modifica più evidente riguarda il frontale rifinito, con linee più pulite e una nuova firma luminosa per i fari e le luci diurne a LED, simili a quelli della Tesla Model X, anch’essa aggiornata quest’anno. La linea netta del cofano si estende ora fino ai paraurti. Nel retro, troviamo nuovi fanali posteriori a forma di C, già visti in precedenza, e il logo Tesla sostituito dalla scritta “Tesla”. Due i nuovi colori, Ultra Red e Stealth Grey, che cambiano aspetto a seconda della luce e dell’angolazione. Questi due colori sostituiscono l’opzione di colore premium Red Multi-Coat.

Tesla ha anche dotato la Model 3 di nuovi interni in stile lounge, con una combinazione di alluminio e materiali tessili; è stata aggiunta anche l’illuminazione ambientale e il vetro acustico migliora l’isolamento dell’abitacolo offrendo una guida ancora più confortevole. Lo schermo centrale da 15,4 pollici è ancora presente, ma con cornici più sottili per ridurre lo spazio non sfruttabile; è stato anche aggiunto un nuovo display posteriore da 8,0 pollici con controlli integrati per il clima, la ventilazione e l’infotainment.

Nel modello Long Range AWD è stato introdotto un sistema audio con 17 altoparlanti, due subwoofer e due amplificatori. La versione con trazione posteriore della gamma standard ha nove altoparlanti, un subwoofer e un amplificatore. Tesla ha scelto di implementare i comandi del “cambio” montati sullo sterzo, simili a quelli della Model S e della Model X. Anche l’emblema della casa automobilistica sul volante è stato sostituito dal marchio Tesla.

La nuova Tesla Model 3 con trazione posteriore ha un prezzo di listino di 42.490 euro, registrando un incremento di 1.000 euro rispetto al modello precedente. Tale aumento di 1.000 euro si riflette anche nel costo della Tesla Model 3 Long Range con trazione integrale, la quale viene proposta a 49.990 euro. Buone notizie quindi per chi volesse accedere all’Ecobonus; con un prezzo di 42.490 euro (Model 3 RWD) è ancora possibile beneficiare dell’incentivo statale di 5.000 euro con l’opzione di rottamazione, almeno fino al 31 dicembre 2023. Quando arriverà? A giudicare da quanto condiviso dal sito ufficiale, le prime Tesla Model 3 saranno consegnate in una finestra di lancio compresa tra ottobre e novembre 2023