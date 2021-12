Tesla Semi in azione: sgommate e inversioni a U nello stretto

Se ne parla ormai da anni, di recente sono anche circolati rumor relativi alle prime consegne, e sembra che finalmente il Tesla Semi stia diventando realtà; nelle ultime ore sono circolati su Twitter dei video che mostrano il nuovo Tesla Semi, il camion elettrico progettato dalla ditta californiana, in azione in un’area dedicata all’interno della Gigafactory Nevada, negli Stati Uniti.

Qualche settimana fa si era tornati a parlare di Tesla Semi dopo che il CEO di Pepsi aveva annunciato di essere in procinto di ricevere i primi esemplari: la notizia è stata ripresa da Elon Musk che ci ha tenuto a sottolineare come la piena produzione sarà raggiunta solo nel 2023, per cui è possibile che i primi esemplari da consegnare a Pepsi – che molto probabilmente slitteranno al 2022 – saranno dei modelli di pre-produzione o proprio i primissimi esemplari a uscire dalla catena di montaggio.

Il video pubblicato su Twitter è stato catturato con un drone che ha sorvolato la Gigafactory Nevada di Tesla, e pur essendo ripreso dall’alto e da lontano, si intuisce l’incredibile potenza che Tesla Semi è in grado di sprigionare: nel video si può vedere un’accelerazione senza rimorchio, durante la quale le gomme del camion arrivano addirittura a creare delle nuvole di fumo a causa della frizione con l’asfalto. Nel video si vede anche un’inversione a U, da cui si può intuire come il raggio di sterzata di Tesla Semi sia particolarmente contenuto, tutto a favore della manovrabilità in spazi ridotti.

Chissà se il Tesla Semi mostrato nel video sia di quelli destinati a Pepsi, o se si tratta di un prototipo; ad oggi sappiamo soltanto che Pepsi è in attesa dei suoi 15 Tesla Semi, che saranno consegnati contestualmente all’installazione delle colonnine di ricarica Megacharger, nuovo progetto messo a punto da Tesla per rendere ancora più rapida la ricarica di Semi.