Dopo diversi anni di utilizzo esclusivo e riservato ai suoi clienti, Tesla sta pian piano aprendo la sua rete di ricarica alle auto elettriche di altri produttori: le colonnine Tesla Supercharger sono tra i punti di ricarica più potenti e diffusi al mondo e senza dubbio faranno gola a tanti automobilisti che hanno già abbandonato il motore termico.

Negli ultimi giorni Tesla ha aperto 6 nuove stazioni Supercharger a tutte le auto: stiamo parlando delle stazioni di Alessandria, Montenero di Bisaccia, Palermo, Rimini, Serravalle Scrivia e Sarzana, stazioni che si vanno ad aggiungere alle 20 già aperte nei mesi scorsi, per un totale di circa 200 colonnine di ricarica che tutti gli automobilisti elettrici potranno usare per caricare la propria auto in modo molto rapido – anche se non esattamente economico.

Si parla infatti di una potenza di ricarica di 150 kW o più, a un prezzo variabile: se si è clienti Tesla si pagano 69 centesimi al kWh nelle ore di picco, dalle 16 alle 20, oppure 61 centesimi al kWh nelle ore non di picco – per i clienti esterni invece, quelli che non ricaricano una Tesla, i prezzi sono rispettivamente di 72 centesimi e 80 centesimi, con la possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile al costo di 12.99 € per accedere alle tariffe riservate ai clienti Tesla. Se si mette in conto di utilizzare almeno 4 o 5 volte al mese un Supercharger, l’abbonamento mensile è una buona offerta per risparmiare una discreta percentuale sul costo di ricarica dell’auto.

Per accedere al servizio sarà necessario scaricare l’applicazione di Tesla e creare un profilo; dopodiché bisognerà dire all’applicazione che si vuole ricaricare un veicolo non Tesla e bisognerà indicare la stazione presso la quale si vuole caricare, e infine selezionare il metodo di pagamento. L’avvio e l’arresto della fase di ricarica avviene sempre tramite l’applicazione, così da rendere tutto quanto più semplice e intuitivo possibile.