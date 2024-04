Tesla torna a parlare di un modello che costa meno di Model 3

Tesla ha annunciato i suoi piani per la produzione di nuove auto elettriche più economiche entro la seconda metà del 2025, smentendo le speculazioni riguardo alla cancellazione dei suddetti progetti da parte di Elon Musk. Questa mossa va controcorrente rispetto alle precedenti indiscrezioni sul possibile abbandono del progetto "Model 2" a favore dei robotaxi. Nonostante l'assenza di dettagli specifici sui nuovi modelli, Musk ha indicato che potrebbero essere introdotti già all'inizio del 2025 o entro la fine dell'anno in corso.

Durante la presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre, Musk ha chiarito che i veicoli più economici di Tesla potrebbero includere una combinazione di caratteristiche della piattaforma di nuova generazione e dell'attuale linea di veicoli Model 3 e Model Y. Questo indica che l'azienda potrebbe optare per una strategia di riduzione dei costi attraverso una produzione semplificata anziché lo sviluppo di modelli completamente nuovi.

Tesla ha registrato un calo del 9% nel fatturato del primo trimestre del 2024, con un utile netto in calo del 55%, principalmente a causa della diminuzione della domanda di veicoli elettrici. Gli analisti ritengono che l'introduzione di modelli più economici sia fondamentale per il futuro successo dell'azienda, soprattutto considerando il crescente interesse per veicoli elettrici a prezzi più accessibili.

Anche lo stesso Musk ha enfatizzato l'importanza di offrire prodotti competitivi a prezzi accessibili per garantire il successo sul mercato. Tuttavia, non ha fornito dettagli sulle specifiche dei nuovi modelli o sui prezzi specifici. Attualmente, il prezzo di partenza per una Model 3 in Italia è di circa 40.500€. Nonostante l'assenza di informazioni specifiche, Musk si è concentrato sulla promessa di migliorare l'accessibilità e il valore dei prodotti Tesla.