Toyota ha costruito una sua città in Giappone

Toyota ha ufficialmente inaugurato Woven City, la sua città sperimentale, al CES 2025 di Las Vegas. Akio Toyoda, presidente dell'azienda, ha annunciato che i primi 100 residenti si trasferiranno nella "città intrecciata" a partire dall'autunno, dando il via alla "Fase 1" del progetto presentato cinque anni fa.

Woven City si configura come un laboratorio vivente per testare nuove tecnologie di mobilità e non solo. Alla fine della prima fase, la città ospiterà 360 abitanti, tra dipendenti Toyota e partner aziendali. Toyoda ha dichiarato: "è più di un luogo, è un laboratorio vivente dove sperimentiamo in prima persona e accogliamo partner che vogliono a loro volta sperimentare nuove soluzioni di mobilità".

La "Fase 2", prevista per l'anno fiscale 2026, vedrà l'apertura di Woven City al pubblico. Il numero di residenti salirà a circa 2.000, includendo pensionati, scienziati e accademici. Gli abitanti si troveranno immersi in un ambiente all'avanguardia, con mezzi di trasporto sperimentali, droni e robot interattivi per l'assistenza agli anziani. Tra i progetti più ambiziosi, spicca la collaborazione con Joby, start-up californiana specializzata in taxi aerei elettrici. Toyota ha investito 500 milioni di dollari in questa tecnologia, che potrebbe collegare Woven City a Tokyo evitando il traffico stradale.

Un ruolo cruciale sarà giocato dallo sviluppo della guida autonoma, applicata sia al trasporto passeggeri che alla logistica. Questa tecnologia si evolverà in parallelo con l'intelligenza artificiale implementata in Arene OS, il nuovo sistema operativo automotive di Toyota.

Akio Toyoda ha sottolineato che l'obiettivo principale di Woven City non è il profitto immediato, ma l'investimento nel futuro comune: "abbiamo la responsabilità di investire nel futuro comune, condividere con altri quello che abbiamo scoperto e supportare lo sviluppo di nuove idee". Con Woven City, Toyota si pone all'avanguardia nell'innovazione urbana e tecnologica, creando un ambiente unico per testare e sviluppare soluzioni che potrebbero plasmare il futuro delle città e della mobilità a livello globale.