Toyota frena sull'elettrico, la prossima generazione è rinviata

Toyota ha posticipato il lancio della sua nuova generazione di auto elettriche, inizialmente previsto per il 2026 con la Lexus LF-ZC. Secondo l'emittente NHK, l'azienda giapponese ha spostato la data di uscita alla prima metà del 2027 per "incorporare alcune tecnologie" prima della produzione di massa. Questo rinvio si inserisce in un contesto più ampio di rallentamento dei piani di elettrificazione da parte di diversi costruttori automobilistici. Toyota stessa ha recentemente rivisto al ribasso l'obiettivo di vendita di auto elettriche entro il 2026, passando da 1,5 milioni a 1 milione di unità.

La Lexus LF-ZC, presentata come concept al Japan Mobility Show 2023, rappresenta un punto di svolta per Toyota. Il veicolo introdurrà nuove tecnologie di trazione, piattaforme e metodi produttivi innovativi. L'azienda sta sviluppando una struttura modulare per i suoi futuri veicoli elettrici. La carrozzeria sarà divisa in tre parti (anteriore, centrale e posteriore), con la batteria alloggiata al centro. Questo design permetterà di modificare gli accumulatori senza alterare le altre sezioni del veicolo.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Toyota sta anche esplorando l'uso del gigacasting, una tecnica di produzione introdotta da Tesla che consente di "stampare" intere sezioni della scocca in un unico pezzo.

Il concept Lexus LF-ZC promette prestazioni impressionanti: autonomia di 1.000 km; ricarica completa in soli 20 minuti; coefficiente di resistenza aerodinamica inferiore a 0,2. Nonostante il rinvio, l'attesa per questa nuova generazione di veicoli elettrici Toyota rimane alta, data l'importanza strategica del progetto per il futuro dell'azienda nel mercato dell'elettromobilità.

La svolta verso l'elettrificazione rappresenta una nuova sfida per Toyota, che ha a lungo puntato sulla tecnologia ibrida. L'azienda ha investito massicciamente nello sviluppo di batterie allo stato solido, una tecnologia che promette di rivoluzionare il settore delle auto elettriche.

Il rinvio del lancio della nuova generazione di auto elettriche può essere visto come un momento di riflessione e perfezionamento, in linea con la filosofia aziendale del kaizen, il miglioramento continuo che ha caratterizzato l'approccio di Toyota fin dalle sue origini.