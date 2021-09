Volkner Mobil Performance S, il motorhome con posto auto integrato

Viaggiare in camper ed avere a disposizione le comodità di casa è tra le vostre prerogative quando andate in vacanza? L’azienda tedesca Volkner Mobil ha pensato di realizzare un’innovativa soluzione per gli utenti più rigorosi.

La novità dell’azienda tedesca è tra i protagonisti indiscussi del Salone di Düsseldorf dedicato ai camper. La società ha infatti portato una versione speciale del Volkner Mobil Performance S, particolare motorhome che si caratterizza per il suo pacchetto esclusivo. Il prezzo? 6,5 milioni di euro.

Non a caso, il motorhome viene proposto con una Bugatti Chiron dal costo superiore a 3 milioni di euro collocata all’interno del mini garage integrato nel Volkner Mobil Performance S.

12 metri di lunghezza, 2,5 metri di larghezza e 3,85 metri di altezza, con un passo di 5,8 metri, permettono infatti al veicolo di disporre di un posto auto integrato. Nel mini garage non manca tuttavia lo spazio per stivare due biciclette elettriche, un tavolo con sedie, un grill a gas ed utensili simili che potrebbero risultare utili per conducente e passeggeri. Per chi volesse lasciare la sua Bugatti a casa, sarà possibile destinare il mini garage ad altre vetture, quad o moto d’acqua.

Oltre alla presenza della supercar Bugatti, il Volkner Mobil Performance S è dotato di numerosi accessori, tra cui un impianto audio da 300.000 euro realizzato in collaborazione con l’azienda Burmester.

Non dimentichiamo che gli interni offrono 30 metri quadrati di spazio, con la possibilità ampliarli fino a 35. Il produttore non ha sottovalutato l’importanza di includere interni dotati di ogni comfort. Piano cottura a induzione, forno, microonde, frigorifero, lavastoviglie e altri dispositivi tecnologici sono infatti parte integrante del veicolo. Non manca tuttavia un sistema di climatizzazione multi zona a cui si affianca un impianto fotovoltaico da 2.000 W. Ulteriori personalizzazioni possono essere effettuate per ciascun utente al momento dell’acquisto.

Per quanto riguarda il motore, il motorhome può essere comprato con motore da 460 CV marchiato Volvo oppure un Mercedes da 430 CV. Secondo quanto dichiarato dal costruttore tedesco, il prezzo di partenza del veicolo si aggira intorno ai 2.035.000 euro, accessori esclusi.