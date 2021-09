Volkswagen, aggiornamenti OTA disponibili su tutta la gamma ID

La casa automobilistica Volkswagen ha ufficializzato il lancio di aggiornamenti software over-the-air, sviluppati in collaborazione con Cariad (azienda software del Gruppo Volkswagen), su tutti i modelli della nuova gamma elettrica ID. Una grande novità per tutti i possessori di una ID ma anche per tutti coloro che sono intenzionati ad acquistare un veicolo della gamma in futuro.

Non a caso, finora la Casa di Wolfsburg permetteva solamente ai clienti registrati all’ID. First Movers Club di usufruire degli aggiornamenti. Da adesso, grazie all’ID. Software 2.3 vengono offerte nuove funzioni e ottimizzate quelle esistenti per tutti gli utenti.

Nel dettaglio, gli aggiornamenti OTA sono disponibili per i modelli ID.3, ID.4 e ID.4 GTX. Il primo aggiornamento prevede un migliore riconoscimento delle immagini da parte della telecamera anteriore, accompagnato da un più intuitivo funzionamento del sistema di infotainment. Non mancherà dunque tutta una serie di innovazioni che andranno ad ottimizzare l’esperienza di guida degli utenti. Tuttavia, con il rollout dell’ID.Software 2.3 la luce ambient ID.Light fornisce dei feedback nel momento in cui l’Active Cruise Control è attivo, offrendo al tempo stesso suggerimenti su come ottenere una guida più efficiente.

Secondo quanto dichiarato dal CEO, Ralf Brandstätter, ci saranno update OTA ogni 12 settimane. Verranno inoltre introdotti nuovi servizi a pagamento, come assistenza stradale per viaggi lunghi, migliori prestazioni della batteria o nuove funzioni avanzate di guida autonoma.