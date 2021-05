Volkswagen ID.4 GTX, iniziano gli ordini in Italia

Finalmente, la casa automobilistica tedesca, ha aperto gli ordini per la nuova Volkswagen ID.4 GTX in Italia. Si tratta della versione altamente performante del SUV a zero emissioni dell’azienda di Wolfsburg, grazie al quale debutta anche la nuova sigla dedicata alle auto sportive elettriche del marchio. Il veicolo in questione, sarà disponibile in concessionaria a partire dal mese di luglio prossimo e avrà un costo base di 54.650 euro. Ovviamente, il prezzo della nuova ID.4 GTX può diminuire se si usufruisce dei molti incentivi statali (e non solo) disponibili.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, l’auto sportiva a zero emissioni del marchio Volkswagen, è provvista di due motori installati uno sull’asse anteriore (motore asincrono) e l’altro sull’asse posteriore (motore sincrono a magneti permanenti). Il sistema di cui è provvisto il veicolo, è in grado di erogare una potenza complessiva pari a 220 kW (dunque poco meno si 300 CV) e 460 Nm di coppia istantanea. Inoltre, la ID.4 GTX può effettuare uno scatto da 0 a 100 km/h nell’arco di 6,2 secondi ed è in grado di raggiungere una velocità massima (limitata elettronicamente) di 180 km/h. Dunque, la nuova sportiva elettrica raggiunge una velocità di 20 km/h in più rispetto al resto della gamma.

Le quattro ruote motrici, sono gestite da un sistema di controllo intelligente, motivo per il quale – il veicolo – garantirà sempre la sua massima efficienza, sotto ogni punto di vista. Spesso, il motore posizionato sull’asse posteriore, riuscirà – in maniera autonoma – a fornire la trazione. Tuttavia, nel momento in cui il guidatore desidera affrontare una guida maggiormente sportiva – o serve una trazione maggiore – il motore anteriore entra in azione. La Volkswagen ID.4 GTX, è equipaggiata da una batteria da 77 kWh e, grazie ad essa, viene garantita un’autonomia di 480 km nel ciclo WLTP. Oltre alle dotazioni di serie, vi è la possibilità di aggiungere alcuni pacchetti promozionali, quali Assistance, Assistance Plus, Sport, Sport Plus, Infotainment Plus, Design Plus e Comfort Plus.