La notizia in un minuto

Mercedes-Benz ha annunciato una correzione di rotta nella sua strategia elettrica, con il CEO Ola Kallenius che conferma come i motori a combustione interna rimarranno in produzione molto più a lungo del previsto. La casa tedesca adotterà una strategia a doppio binario, con modelli come la nuova CLA e GLC 2026 disponibili sia in versione elettrica che tradizionale. Nonostante questo approccio più pragmatico, l'impegno verso l'elettrificazione continua con la nuova piattaforma MB.EA a 800 volt e ricarica fino a 320 kW, che debutterà sulla GLC elettrica per competere con BMW iX3.