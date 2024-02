Volvo stacca la spina alle elettriche Polestar, la borsa festeggia

Volvo Cars ha deciso di interrompere il suo sostegno finanziario a Polestar, il produttore di auto elettriche che ha co-fondato con la casa automobilistica cinese Geely. Volvo ha annunciato la decisione giovedì, come parte della sua relazione finanziaria 2023; nel 2017 ha trasformato Polestar in una propria azienda e, a partire dall'ibrido plug-in Polestar 1, ha prodotto solo veicoli elettrici utilizzando la tecnologia Volvo.

Tuttavia, le difficili condizioni di mercato hanno fatto sì che Polestar abbia faticato ad avere un impatto nel segmento dei veicoli elettrici e all'inizio di questo mese ha annunciato di aver mancato i suoi obiettivi di consegna per il 2023, che erano già stati ridotti dall'inizio dell'anno.

La società cinese "continuerà a fornire pieno supporto operativo e finanziario" alla startup, afferma Volvo. La casa automobilistica svedese prevede di continuare a collaborare strettamente con Polestar nei settori della ricerca e sviluppo, produzione e post-vendita: i veicoli della startup possono attualmente essere sottoposti a manutenzione presso i concessionari Volvo.

A nome di Polestar, è stato espresso entusiasmo per la prospettiva che Geely Sweden Holding diventi un nuovo azionista diretto. La mossa è stata accolta con una risposta positiva da parte degli investitori, con i prezzi delle azioni Volvo che sono aumentati di oltre il 20% dopo l'annuncio. Tuttavia, ciò potrebbe mettere in discussione il futuro di Polestar, che mirava a diventare un’azienda in pareggio nel 2025.

Gli analisti hanno criticato la partecipazione di Volvo in Polestar definendola un freno alle sue risorse. La casa automobilistica svedese possiede il 48% delle azioni del marchio, i cui valori sono scesi dell’83% da quando Polestar è stata quotata in borsa nel 2022.

Secondo alcuni analisti, la mossa faciliterà un "aumento temporaneo dei livelli di investimento" per finanziare lo sviluppo della tecnologia che, a suo avviso, aiuterà l’azienda a diventare leader nella mobilità di prossima generazione. La casa automobilistica svedese afferma che sta investendo anche in mega casting in stile Tesla, motori elettrici migliori e nuovi progressi nei suoi impianti di produzione.