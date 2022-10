L’azienda spagnola Wallbox opera ormai dal 2015 nella progettazione e realizzazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici e ha da poco presentato nuovi modelli che vanno ad arricchire la gamma di caricatori Commander: stiamo parlando del nuovo Commander 2s, che porta con sé nuove caratteristiche e funzionalità all’avanguardia.

I caricatori Wallbox Commander sono pensati per migliorare la gestione del parco auto delle aziende che hanno ampi parcheggi per i propri dipendenti, o per complessi residenziali e condomini che necessitano di punti di ricarica condivisa.

Commander 2s, stando a quanto ci racconta Wallbox, è una versione semplificata di Commander 2: tutte le fenomenali caratteristiche di Commander 2 sono presenti anche sulla versione 2s, che però perde il display touch-screen in favore di un’applicazione che ogni utente dovrà avere sul proprio smartphone – si chiama myWallbox, e da lì si può regolare la ricarica sin nei più piccoli aspetti. L’autenticazione alla colonnina avviene tramite sistema RFID ormai presente in praticamente tutti gli smartphone, così che una volta avviata la carica ci si possa allontanare dalla propria auto senza il timore che qualcuno interferisca o spenga il processo di ricarica.

Tra le novità presentate da Wallbox c’è anche Power Boost, un sistema progettato per ottimizzare la ricarica in ambito casalingo, dove il caricabatterie dell’auto condivide la fornitura di corrente necessaria a tenere viva l’abitazione: Power Boost è in grado di auto regolarsi nella potenza erogata, leggendo in tempo reale la quantità di corrente assorbita dalla casa in ogni determinato momento, per decidere quindi di ridurre la potenza che si sta dedicando alla ricarica dell’auto. Per fare questo sarà necessario installare un secondo contatore di energia, ma una volta fatto ciò Power Boost permetterà di avere un veicolo elettrico sempre pronto e carico dopo una notte, perché è stato ricaricato in tutti quei momenti in cui il carico sul resto dell’impianto elettrico della casa era molto basso, e c’era quindi parecchia energia a disposizione.

Quando si parla invece di multiproprietà, complessi residenziali e condomini, ci si può affidare al Dynamic Power Sharing, un sistema in grado di tenere sotto controllo diversi caricabatterie contemporaneamente per assicurarsi che la rete locale della proprietà non venga messa in difficoltà dalla richiesta di energia di più veicoli elettrici collegati insieme; anche in questo caso il funzionamento avviene in seguito all’installazione di un contatore dedicato, e in accoppiata con un sistema compatibile con myWallbox.