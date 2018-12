Waze e Volkswagen insieme per una guida divertente e “smart”

Per chi non l’avesse mai sentita citare, Waze è una social navigation app che ad oggi conta più di 110 milioni di utenti nel mondo, dispone di un audio player dedicato ed è compatibile con Apple CarPlay. Durante una conferenza tenutasi a Milano, nella sede di ACI in Corso Venezia 43, l’azienda ha rivelato una partnership con Volkswagen per personalizzare il puntatore di navigazione.

La funzione Change Car infatti permetterà di scegliere come vettura all’interno della propria applicazione Waze una delle vetture storiche del brand Volkswagen: si va dal primo iconico Maggiolino, passando per il pulmino Bulli T1 e la fantastica Golf GTI (queste ultime due disponibili nei prossimi mesi). Nonostante la novità sia prettamente estetica, la scelta di questa partnership porta al fruitore del servizio una personalizzazione ulteriore, capace di dare un pizzico di novità anche a viaggi di routine come casa-lavoro.

Se siete quindi amanti delle auto Volkswagen – oppure semplicemente siete alla ricerca di un ottimo navigatore – non vi rimane di scaricare Waze: grazie alle funzionalità di condivisione tra utenti di eventuali incidenti o avvisi (ora allargata anche alle aziende grazie al Connected Citizens Program, permettendo di migliorare ulteriormente la viabilità) e al nuovissimo Audio Player che comprende adesso anche Deezer, TuneIn e altri applicativi musicali, questa app si conferma come uno dei migliori modi per navigare in tranquillità e informati.