Xi contro Boeing: la Cina blocca il ritiro di aerei made in USA

La guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti assume nuove dimensioni nel settore dell'aviazione, colpendo duramente Boeing, già indebolita da anni di difficoltà. Secondo fonti attendibili, il governo di Pechino avrebbe impartito istruzioni alle compagnie aeree nazionali di bloccare non solo il ritiro di nuovi aerei Boeing ordinati, ma anche l'acquisto di pezzi di ricambio e attrezzature provenienti da aziende statunitensi. Contemporaneamente, dall'Europa arrivano segnali preoccupanti: Michael O'Leary, amministratore delegato di Ryanair, ha dichiarato che potrebbe ritardare la consegna dei 737 Max se i dazi dovessero aumentarne significativamente il costo.

La decisione di Pechino si inserisce in un contesto di crescente tensione economica con Washington, dopo che l'amministrazione Trump ha imposto dazi fino al 145% sui prodotti cinesi. La risposta del gigante asiatico è stata immediata, con tariffe del 125% sui beni americani, estendendo ora le misure anche al settore dell'aviazione civile. Il provvedimento colpisce in particolare le tre maggiori compagnie aeree cinesi: Air China, China Eastern e China Southern. Non è ancora stato chiarito il destino degli aerei già pagati e con documentazione completata prima dell'entrata in vigore dei dazi, che potrebbero comunque essere autorizzati a volare nei cieli cinesi.

Per Boeing, la perdita anche temporanea del mercato cinese rappresenta un colpo devastante alla sua strategia di ripresa. Gli analisti del settore stimano che la Cina da sola costituirà il 20% della domanda globale di aeromobili nei prossimi due decenni, un'opportunità che il costruttore americano rischia di veder sfumare a vantaggio dell'europea Airbus e del nuovo concorrente locale Comac.

Le implicazioni di questa mossa vanno oltre le semplici consegne di nuovi velivoli. La sicurezza aerea in Cina potrebbe essere compromessa dal divieto di acquistare pezzi di ricambio, specialmente in caso di necessità impreviste dopo incidenti o guasti. Gli esperti del settore sottolineano che, a differenza della pianificazione di nuovi aerei, i componenti sostitutivi sono spesso necessari con urgenza e non sempre prevedibili. Le compagnie cinesi potrebbero trovarsi costrette a ricorrere alla "cannibalizzazione" della propria flotta, prelevando pezzi da alcuni velivoli per mantenerne altri operativi, una pratica che rappresenta solo una soluzione temporanea e potenzialmente problematica nel lungo periodo.

Il fronte europeo e la strategia delle compagnie aeree

Dall'altra parte del mondo, anche i vettori europei stanno assumendo posizioni difensive. In un'intervista al Financial Times, O'Leary ha chiarito che Ryanair potrebbe posticipare la consegna dei Boeing se questi dovessero subire incrementi di prezzo dovuti ai dazi. Una posizione che si allinea a quella espressa dal CEO di Delta Air Lines, Ed Bastian, che ha annunciato l'intenzione di rinviare le consegne degli Airbus gravati da costi aggiuntivi.

Si profila così un possibile scontro legale tra produttori e compagnie aeree su chi debba sostenere l'onere economico della guerra commerciale. Per Ryanair, famosa per ottenere da Boeing sconti considerevoli sui prezzi di listino (spesso tra il 65% e il 70%), l'aumento dei costi rappresenterebbe un cambiamento significativo nel modello di business.

Il governo cinese, secondo quanto riportato da Bloomberg, starebbe valutando misure di supporto per le compagnie che noleggiano aerei Boeing e che ora si trovano ad affrontare costi maggiori, ma i dettagli di questi interventi non sono ancora stati resi noti. La situazione attuale evidenzia come le tensioni geopolitiche e commerciali stiano ridisegnando profondamente le dinamiche del settore aeronautico globale, con ripercussioni potenzialmente durature sugli equilibri tra i produttori di aeromobili e sull'intero ecosistema del trasporto aereo internazionale.