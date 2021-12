Zero Labs svela una piattaforma universale per restomod elettriche

A noi di Tom’s Hardware piacciono molto le restomod, quei progetti di restauro che trasformano vecchie auto in mezzi di trasporto più moderni, spinti da un propulsore elettrico e alimentati da batterie. Si tratta, ovviamente, di progetti unici e artigianali, molto costosi e pertanto inaccessibili ai più: negli Stati Uniti esiste una compagnia che punta a rendere un po’ più accessibili e semplici i progetti di restomod, grazie a una piattaforma progettata ad hoc per la trasformazione di vecchi SUV, pick-up e berline originariamente basate su pianale a longheroni.

Si chiama Zero Labs Automotive, e la sua piattaforma per auto elettriche è giunta ormai alla terza generazione, che può vantare oltre 2000 migliorie rispetto al modello precedente.

“Molti dei nostri clienti hanno già un veicolo elettrico come mezzo per gli spostamenti quotidiani, ma sono in cerca di quella personalità che i veicoli moderni stanno perdendo. I nostri clienti sentono un legame con la tradizione, ed è per questo motivo che è nata Zero Labs Automotive: vogliamo colmare il divario tra le auto elettriche moderne e le esperienze e le emozioni del passato.”

Qualche mese fa Zero Labs ha mostrato il lavoro di conversione di una Ford Bronco vecchia di 50 anni; secondo il video, l’intera operazione può essere eseguita in circa 24 ore di lavoro, e proprio in quel video (anche se all’epoca non era stato specificato) Zero Labs stava utilizzando l’ultima generazione della sua piattaforma.

Oggi finalmente abbiamo nuovi dettagli tecnici in merito a questo interessante progetto, reso possibile anche grazie all’utilizzo di sospensioni ad azionamento elettrico per regolare l’altezza da terra. La piattaforma di Zero Labs offre feature tipiche delle auto elettriche, come la guida con un solo pedale e la rigenerazione dell’energia in caso di frenata. Sul pianate troviamo 2 motori elettrici per una potenza complessiva di circa 600 cavalli, e un pacco batterie che dovrebbe assicurare circa 400 km di autonomia.

Visto il successo di questa piattaforma, Zero Labs sta lavorando a una nuova generazione dedicata alle auto sportive; ci vorrà un po’ di tempo, ma il progetto è già avviato.