Il Governo USA acquisterà solo auto elettriche: arriva l’ordine di Biden

Gli USA puntano forte sulle auto elettriche e lo fanno anche al livello più alto. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha, infatti, firmato un ordine esecutivo che va ad imporre il blocco agli acquisti di auto endotermiche a partire dal 2027.I veicoli con motore a combustione resteranno parte della flotta del Governo federale fino al 2035 dopodiché sarà necessario passare completamente alle soluzioni a zero emissioni.

Il provvedimento del presidente Biden per sostenere la diffusione delle auto elettriche tra i veicoli utilizzati dai rappresentanti del Governo federale americano assume un significativo particolare soprattutto se si vanno a considerare i numeri della flotta a disposizione degli Stati Uniti. I veicoli a disposizione del Governo federale sono, infatti, oltre 650 mila. Al momento, solo lo 0.5% della flotta è elettrico. Il progetto è di acquistare ogni anno fino a 50 mila auto elettriche da far entrare, progressivamente, in servizio rimpiazzando le auto con motore termico. Il passaggio dalle auto a benzina alle auto elettriche consentirà anche di tagliare i costi per il carburante.

Per gestire la propria flotta di auto, infatti, il Governo americano spende 730 milioni di dollari all’anno solo per il carburante. Il programma di elettrificazione della flotta governativa prevede, in ogni caso, delle esenzioni. Il provvedimento di Biden, infatti, chiarisce che i veicoli a uso militare e quelli dedicati alle attività aerospaziali non saranno soggetti al passaggio forzato all’elettrico; il Governo USA punta a tagliare del 65% le sue emissioni entro il 2030 con l’obiettivo sul lungo periodo di diventare carbon neutral entro il 2050. La famosa “Bestia”, ossia il bunker su 4 ruote “Cadillac One”, capace di resistere a un attacco chimico e ad un assalto a fuoco, potrebbe diventare presto elettrica.