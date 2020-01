Acer annuncia il nuovo Chromebook e i TravelMate B3 e Spin

Acer ha comunicato vari dettagli inerenti i prodotti del mondo Education e professionale che ha presentato al Bett di Londra. Partiamo con il nuovo Acer Chromebook 712 progettato appositamente per l’ambiente scolastico.

Il nuovo Chromebook presenta un design premium e resistente, un display da 12 pollici con aspect ratio di 3:2, per una migliore visualizzazione verticale, e i più recenti processori Intel CoreTM di decima generazione.

«Ogni aspetto del nuovo Acer Chromebook 712 è stato progettato pensando all’ambiente scolastico» ha affermato James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc. «Oltre a soddisfare diversi standard di resistenza e sicurezza, ha anche una dotazione extra che include una tastiera adatta ai ragazzi, le più recenti tecnologie di elaborazione e Wi-Fi, per offrire a studenti e insegnanti uno strumento potente che migliorerà il coinvolgimento e l’apprendimento».

Di fatto, Chromebook 712 mira a offrire le prestazioni necessarie per gestire operazioni particolarmente complesse e difficili come la codifica o l’editing video. La potenza di elaborazione promette agli studenti di collaborare a progetti scolastici, eseguire più app contemporaneamente e trasmettere video con facilità.

Oltre a ciò, il modello soddisfa i standard militari statunitensi MIL-STD 810G ed ha una cerniera rinforzata e flessibile. Resiste ad una pressione verso il basso fino a 60 kg; gli angoli ammortizzati consentono anche di gestire cadute da un’altezza fino a 122 cm. Il nuovo Acer Chromebook 712 sarà disponibile a maggio nelle versioni con eMMC da 32 GB o 64 GB e con 4 GB o 8 GB di RAM, con prezzi a partire da 299 euro.

Inoltre, Acer ha ampliato la gamma di notebook TravelMate con il convertibile TravelMate Spin B3 e con il classico modello a conchiglia TravelMate B3, entrambi destinati alle scuole primarie.

I portatili sono dotati dei più recenti processori Intel Pentium e Celeron e sono conformi allo standard militare MIL-STD 810G, ossia abbastanza robusti da sopravvivere agli urti e al versamento accidentale di liquidi.

Sicuramente particolare, TravelMate Spin B3 è un dispositivo flessibile che si adatta alle esigenze di una giornata scolastica, tramite quattro modalità d’uso: gli studenti possono scrivere relazioni nella modalità a conchiglia, guardare video o seguire lezioni in modalità di visualizzazione, appoggiarlo su una scrivania in modalità tenda e lavorare con il touchscreen, oppure utilizzare la modalità tablet per prendere appunti in classe o disegnare nelle ore di arte.

Il notebook convertibile TravelMate Spin B3 sarà disponibile da aprile, con prezzi a partire da 329 dollari. Il notebook TravelMate B3, in vendita sempre da aprile, con prezzi a partire da 239 dollari.