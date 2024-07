Tutti parlano di TV mini-LED ma quale scegliere? Ecco un modello che vale la pena comprare

La tecnologia televisiva ha subito enormi cambiamenti negli ultimi anni, con innovazioni che hanno migliorato la qualità dell'immagine, il suono e l'esperienza utente complessiva. In particolare, da qualche anno a questa parte si stanno facendo strada i televisori con retroilluminazione mini-LED.

Si tratta di televisori LCD il cui sistema di retroilluminazione è composto da un pannello composto da moltissimi LED di piccole dimensioni (min-LED appunto); ciò permette una migliore regolazione dell'illuminazione, con un nero più profondo e migliore contrasto. I colori sono più vivi e brillanti, specialmente in quei televisori dove è presente anche un pannello Quantum-dot.

Uno dei prodotti più recenti e avanzati in questo ambito è l’Hisense U7NQ Mini-LED 4K UHD, un televisore con prestazioni da top di gamma proposto a un prezzo incredibilmente competitivo. Nei vari negozi, online e non, potreste trovare le sigle U79NQ oppure U72NQ. Il numero in più indica solo un diverso percorso di vendita, una specifica catena o un negozio, ma il prodotto è assolutamente identico a questo di cui parliamo usando la sigla U7NQ.

Il U7NQ Mini-LED 4K UHD si presenta con un design elegante e moderno, perfetto per qualsiasi ambiente domestico. Il pannello Mini-LED PRO, combinato con la tecnologia Quantum Dot, offre una qualità dell'immagine straordinaria con una luminosità fino a 1500 nit. Questo significa colori più vividi e un contrasto superiore, rendendo ogni scena realistica e immersiva.

È un televisore ideale per godersi i moderni contenuti 4K HDR con i quali, sia film sia serie TV, offre un’esperienza appagante e di alto livello, grazie a colori intensi e precisi, contrasto elevato e prestazioni HDR impressionanti. Riproduce in modo eccellente anche i contenuti di vecchia generazione, ed è quindi un TV fantastico anche per guardarsi i film che hanno fatto la storia del cinema, godendo comunque di una qualità dell’immagine ai massimi livelli.

Trattandosi di un TV da 144 Hz è ottimo anche per chi ama i videogiochi. Le console potranno sfruttare l’alta frequenza per i contenuti più frenetici risulteranno fluidi e precisi. Ma il pannello può arrivare fino a 240 Hz, una caratteristica che lo rende ideale anche per guardare lo sport.

Prestazioni di questo tipo sono possibili grazie a un alto numero di zone di local dimming; si tratta di aree del sistema di retroilluminazione dove la luminosità di alza e si abbassa a seconda delle immagini mostrate. Così, per esempio, se c’è una stanza buia con un fuoco nel caminetto, le fiamme risulteranno brillanti e vivide, mentre le aree meno illuminate saranno scure e con il giusto livello di dettagli.

In altre parole, si risolve quel problema per cui - su televisori di minore qualità - un’immagine del genere viene appiattita e mortificata da una luminosità costante su tutta l’area dello schermo.

Una qualità dell’immagine di altissimo livello potrebbe essere già abbastanza per scegliere questo Hisense U7NQ Mini-LED 4K UHD, ma non è tutto. C’è anche un sistema audio Dolby Atmos 2.1, che crea un suono potente e pulito. Gli altoparlanti creano una scena sonora e sorprendente, che mette lo spettatore davvero dentro all’azione.

Il software Hisense, VIDAA U7.6, rende il U7NQ Mini-LED 4K UHD una Smart TV completa. Con Alexa integrata e il supporto per VIIDA Voice, gli utenti possono controllare il televisore e altri dispositivi compatibili semplicemente usando la voce. Inoltre, il supporto per AirPlay2 e Apple Home consente di integrare facilmente il televisore nell'ecosistema Apple, offrendo la possibilità di trasmettere contenuti dai dispositivi Apple direttamente al TV.

Un aspetto distintivo del U7NQ Mini-LED 4K UHD è il telecomando con pannello solare e ricarica USB-C. Questa innovazione non solo riduce la necessità di batterie tradizionali, ma rappresenta anche un passo avanti verso una maggiore sostenibilità ambientale.

In poche parole, se state cercando un televisore ad alte prestazioni e con un eccellente rapporto qualità/prezzo, l’Hisense U7NQ Mini-LED 4K UHD è la risposta che fa al caso vostro. Avrete un ottimo design, una qualità dell’immagine di fascia alta, un ottimo audio e un software di ultima generazione, ricco di funzioni aggiuntive e app da installare.