Ai blocchi di partenza la prima edizione globale di Liferay Vision 2021

Si terrà il 6 e il 7 ottobre la prima edizione globale di Liferay Vision 2021, l’evento 100% digitale e totalmente gratuito, organizzato dalla multinazionale americana specializzata nella creazione di esperienze digitali su web, mobile e dispositivi connessi, il cui fil rouge sarà la Customer Experience quale elemento chiave per una trasformazione digitale di successo.

Liferay Vision è un importante momento di incontro e confronto con clienti, partner, system integrator, sviluppatori e tutti coloro che ruotano intorno alla galassia Liferay, e l’obiettivo è analizzare, insieme ai partecipanti, le principali sfide digitali che caratterizzano il contesto aziendale odierno e fornire gli strumenti tecnologici in grado di aiutare le aziende a rimanere competitive e a superare tali sfide rapidamente e con la qualità richiesta dagli utenti.

Il primo giorno, il 6 ottobre, le sessioni saranno in inglese e aperte ad un’audience internazionale, e vedranno la partecipazione del management internazionale di Liferay tra cui Bryan Cheung, CEO and Co-Founder, Damian Rochman, Vice-President of Product Management e Jonathan Tam, Vice-President of Marketing, nonché di rappresentanti delle società di ricerca IDC e Forrester. Non mancheranno le testimonianze di clienti internazionali oltre a sessioni tecniche, business e dedicate ai settori verticali.

Il secondo giorno, il 7 ottobre dalle 10.00 alle 12.00, si terrà invece Liferay Vision Italy, un vero e proprio momento di approfondimento sul mercato italiano con la partecipazione di esperti e clienti locali che porteranno la loro esperienza diretta sul mainstage virtuale dell’azienda.

“Inauguriamo la prima edizione del Liferay Vision Italy in un momento importante per il nostro Paese, in cui assistiamo ad una intensa attività di ripresa e importanti investimenti post-pandemia”, ha commentato Andrea Diazzi, Direttore Vendite Italia, Grecia, Israele, Cipro e Turchia.

“In un contesto di ripresa e guardando all’immediato futuro, mai come oggi è importante che le aziende portino avanti corrette strategie di digitalizzazione. Una digitalizzazione profonda e totale a cui è importante lavorare fin da subito e in cui la tecnologia deve avere un ruolo chiave nel permettere alle imprese di riguadagnare terreno e continuare ad essere competitive. E’ nostra intenzione fornire ai partecipanti soluzioni e pratiche concrete per vincere le sfide della nuova era digitale”.

Andrea Diazzi di Liferay

Pepe Moder, speaker di Radio 24, modererà la giornata e gli interventi degli ospiti a partire da Roberto Leonelli, CEO Italia Publicis Groupe e Managing Director Italia di Publicis Sapient, ed esperto di Customer Experience, Andrea Diazzi, Direttore vendite Liferay Italia, Grecia, Israele, Cipro e Turchia che fornirà una panoramica del mercato della digital experience in Italia, inclusi trend, acceleratori e principali ostacoli di un mercato in grande evoluzione e Marco Leo, Head of Commerce Liferay, si focalizzerà sulla proposition B2B dell’azienda nei vari settori di riferimento.

Seguirà una tavola rotonda con numerosi casi di successo di clienti italiani di Liferay tra cui BPER Banca e Comune di Milano, che daranno testimonianza del percorso intrapreso insieme all’azienda e dei benefici ottenuti.

Chiuderà la sessione italiana l’intervento dell’Ing. Daniele Pirovano, Digital Transformation Manager di Vivisol – gruppo europeo che opera nelle cure domiciliari – supportato dagli esperti di Open Reply – Platinum Service Partner di Liferay – che racconterà come siano state declinate le esigenze dei pazienti seguiti in regime di HomeCare su un portale cloud, sfruttando le attuali feature messe a disposizione dalla soluzione Liferay DXP Cloud.

Questi i partner che sponsorizzano Liferay Vision 2021: Sponsor Diamond – everis, Izertis, Open Reply, Orange, Prodyna, Ricoh, SMC, VASS e Webtown; Sponsor Sponsor Platinum – Ariadne, Hiberus, Link Development, Mimacom e Sopra Steria; Sponsor Silver – Cignex, Dunn Solutions, Extrared, Intesys e Sourcesense; Supporter: Ayiming.