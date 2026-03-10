Anthropic ha lanciato il Claude Marketplace, una piattaforma che permette alle organizzazioni di acquistare strumenti di terze parti costruiti su Claude usando una parte del loro impegno di spesa già sottoscritto con Anthropic. In pratica: se un'azienda ha un contratto con Anthropic, ora può usare una quota di quel budget per comprare tool di partner — senza aprire nuove trattative commerciali e senza gestire fatturazioni separate.

I partner al lancio sono sei: GitLab (sviluppo software), Harvey (AI legale), Lovable (sviluppo app), Replit (coding), Rogo (finanza) e Snowflake (dati enterprise). Anthropic gestisce tutta la fatturazione. Il Marketplace è attualmente in limited preview — le aziende interessate devono contattare il proprio account team per l'accesso.

Il Claude Marketplace trasforma il commitment Anthropic in una piattaforma: un unico contratto per accedere a un ecosistema di tool enterprise.

Cosa fanno i partner al lancio

Come ha spiegato Anthropic a VentureBeat: "Harvey non è Claude con un prompt legale. È una piattaforma costruita per come lavorano davvero i team legali — con competenze di dominio, integrazioni di workflow, infrastruttura di compliance e conoscenza istituzionale". Lo stesso vale per Rogo nella finanza, Snowflake nei dati enterprise e GitLab nello sviluppo software. Sono prodotti verticali che usano Claude come motore, ma aggiungono uno strato di specializzazione che Claude da solo non può replicare.

La distinzione è importante: il Marketplace non vende accesso a Claude con interfacce diverse, ma a prodotti completi che hanno Claude integrato. È la differenza tra comprare un motore e comprare un'auto.

Il paradosso: Claude Cowork distrugge SaaS, il Marketplace lo riabilita

Nelle ultime settimane, Claude Cowork ha provocato vendite massicce sui titoli SaaS — gli investitori hanno pensato che un agente AI capace di fare project management, analisi dati e automazione potesse rendere obsoleti tool come Asana, Monday o Jira. Il crollo complessivo è stato stimato in centinaia di miliardi di dollari di capitalizzazione.

Ora Anthropic lancia un Marketplace che dice il contrario: i tool SaaS specializzati hanno ancora valore, e anzi funzionano meglio con Claude integrato. Non è una contraddizione — è una strategia a due livelli. Claude Cowork per chi vuole costruire da zero; il Marketplace per chi preferisce soluzioni pronte.

La partita della distribuzione enterprise

Il modello è noto: è lo stesso che ha funzionato per Salesforce con AppExchange, per AWS con il suo Marketplace e per Apple con l'App Store. Chi controlla la distribuzione enterprise controlla l'ecosistema. Più tool si agganciano al Marketplace, più il contratto Anthropic diventa difficile da sostituire — e più i partner hanno incentivo a costruire su Claude anziché su GPT.

OpenAI ha tentato una mossa simile con la App Directory di ChatGPT, lanciata a dicembre 2025 con partner come Canva, Expedia e Figma. Ma l'approccio era orientato al consumer, non all'enterprise. Il Claude Marketplace punta direttamente ai budget aziendali e al procurement — il punto in cui le decisioni si consolidano e i contratti diventano pluriennali.

Chi controlla la distribuzione enterprise controlla l'ecosistema. Anthropic vuole essere il punto di ingresso, non solo il motore.

C'è anche un vantaggio operativo meno visibile: il Marketplace permette alle aziende di "pre-approvare" tool di terze parti all'interno di un contratto già validato dall'ufficio acquisti e dal team legale. In molte organizzazioni, questo bypassa settimane o mesi di processo di approvazione — un incentivo concreto che va oltre il prodotto in sé.

La domanda aperta è se le aziende preferiranno usare Claude direttamente — personalizzandolo con i propri dati e contesti tramite le API e Claude Code — oppure se opteranno per tool pronti via Marketplace. Probabilmente entrambe le cose, a seconda del caso d'uso. Ma Anthropic si sta posizionando per catturare valore in entrambi gli scenari.