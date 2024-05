Aruba Cloud Server, il futuro del cloud per il tuo business è made in Italy

Aruba Cloud è il marchio di Aruba per i servizi cloud in Europa e la sua proposta mira a fornire un'infrastruttura che gestisca i dati nella stessa regione geografica dei clienti, lasciando loro la più ampia libertà tecnologica.

In quest'ottica è stato lanciato il nuovo servizio di punta Aruba Cloud Server pensato espressamente per la creazione di infrastrutture virtuali in ambito cloud pubblico, rispondendo alle crescenti esigenze delle aziende nel gestire le proprie risorse in modo più efficiente ed efficace.

Aruba Cloud Server è progettato per rispondere a esigenze precise quali scalabilità, trasparenza dei costi e flessibilità; tutti aspetti fondamentali per le aziende che desiderano una gestione agile delle risorse IT.

Grazie alla sua forte carica innovativa e all'integrazione nativa con altri prodotti dell'ecosistema Aruba come Block Storage, Aruba Managed Kubernetes e altri, vuole essere una forte sterzata verso l’innovazione del public cloud, una soluzione pensata in particolare per chi deve affrontare sfide come la migrazione delle infrastrutture, web hosting, costruzione di ambienti di test, sviluppo e produzione, così come VDI (Virtual Desktop Infrastructure), ERP (Enterprise Resource Planning) e remote applications.

Grazie alla sua piattaforma sempre più connessa, Aruba Cloud Server offre alle aziende un modo efficace per gestire le proprie infrastrutture IT, supportando una vasta gamma di esigenze di calcolo e fornendo strumenti avanzati per la gestione attraverso API. Con Aruba Cloud Server, le aziende possono contare su un'infrastruttura virtualizzata affidabile e flessibile, in grado di adattarsi dinamicamente anche alle esigenze più mutevoli.

Aruba Cloud Server permette alle aziende di integrare facilmente il proprio ambiente IT con altre soluzioni presenti nell'ecosistema Aruba Cloud, creando un ambiente coeso e interconnesso - offrendo al contempo la massima compatibilità con sistemi di altri fornitori, se presenti.

Aruba Cloud Server Caratteristica Descrizione Hardware di ultima generazione Garantisce prestazioni ottimali e affidabilità. Data center italiani Assicura la localizzazione dei dati in Italia, garantendo la sovranità dei dati. Risorse garantite Fornisce un accesso garantito alle risorse hardware necessarie. Gestione via API Offre la possibilità di gestire le risorse tramite API per un controllo avanzato e per automatizzare la gestione dell'infrastruttura. 3 availability zones Garantisce la disponibilità dei servizi in diverse zone geografiche per ridurre i rischi di downtime. Prevedibilità dei costi Assicura costi trasparenti e prevedibili per una gestione ottimale delle risorse. Prezzo A partire da 9,49 €/mese + IVA Aruba Cloud Management Platform Il servizio è completamente gestibile da questo nuovo pannello che dà piena operatività su ogni aspetto garantendo un'esperienza utente intuitiva e immediata. Supporto tecnico Made in Italy Assicura un supporto tecnico di qualità proveniente dall'Italia. Aruba Cloud ecosystem Integra nativamente con l'ecosistema Aruba Cloud, offrendo un ambiente interconnesso e innovativo. Block Storage Consente di espandere o ridurre lo spazio di storage in modo flessibile e scalabile. Observability Permette di monitorare e analizzare le metriche di utilizzo delle risorse e delle operazioni. Supporto personalizzato Offre supporto dedicato e consulenza per la scelta e la creazione di infrastrutture personalizzate.

Tutti i vantaggi di una soluzione innovativa

Aruba Cloud Server rappresenta una soluzione completa e affidabile nel campo del public cloud computing, progettata per soddisfare le esigenze di creazione e gestione di infrastrutture virtuali di ogni grado di complessità. I vantaggi che offre sono sia di tipo prettamente tecnico sia di tipo economico/amministrativo. Partendo dal lato tecnico, l'adozione di tecnologie all'avanguardia nei datacenter garantisce tutto quello che si può desiderare:

Grande versatilità. Aruba Cloud Server è progettato per supportare la creazione di infrastrutture virtuali adatte a qualsiasi scenario operativo. Che si tratti di ambienti semplici o complessi, il servizio offre la flessibilità necessaria per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni cliente e alle tecnologie che si vogliono usare, sia esistenti sia da implementare.

Semplicità di setup e utilizzo. In un momento in cui è molto difficile trovare tutte le risorse umane con le competenze adatte a gestire tecnologie cloud, è importante che le figure chiave in azienda possano operare velocemente e senza intoppi per massimizzarne l'efficacia. Aruba Cloud Server è pensato per rendere tutto accessibile in pochi clic e minimizzare i tempi morti e i problemi.

Aruba Cloud Server è una soluzione completa e affidabile, progettata per soddisfare esigenze di creazione e gestione di infrastrutture virtuali

Scalabilità e dimensionamento rapido. Con Aruba Cloud Server le aziende possono dimensionare l'infrastruttura in modo rapido e intuitivo. I server sono collegabili al servizio di block storage che garantisce una quantità di spazio estremamente scalabile e sia le dashboard sia le interfacce permettono di operare con grande velocità e immediatezza avendo sempre sottocchio la situazione globale.

Prestazioni ottimali e sicurezza garantita. Aruba Cloud Server assicura prestazioni ottimali grazie all'accesso garantito alle risorse hardware e al traffico illimitato. Le dashboard garantiscono un elevato livello di monitorabilità su performance, risorse disponibili e costi. Inoltre, la sicurezza è un elemento prioritario, offrendo un ambiente protetto e conforme alle normative di sicurezza più rigorose.

Semplice da amministrare e con costi certi e trasparenti

Oltre al lato più prettamente tecnico, una buona piattaforma cloud deve garantire anche tutta una serie di caratteristiche che la renda idonea dal punto di vista del business. Aruba Cloud Server è pensata per tenere sotto controllo il lato economico, per permettere uno sviluppo sempre sostenibile.

Prezzi trasparenti. La trasparenza dei costi è un aspetto cruciale per i clienti. Aruba Cloud Server offre prezzi contenuti e trasparenti, consentendo alle aziende di pianificare con precisione le proprie spese IT ed evitando sorprese o costi nascosti. Questo garantisce una gestione ottimizzata dei budget aziendali, offrendo l'opportunità di concentrare le risorse su altri settori strategici. I numerosi strumenti di monitoraggio permettono di scendere in dettaglio su ogni addebito e di ottimizzare l'uso a seconda di budget e altre necessità.

Scalabilità a prezzi facilmente controllabili. Quando il business cresce bisogna esser sicuri che l'infrastruttura tecnologica possa seguirne il passo mantenendo costi lineari e proporzionali o al ribasso. Aruba Cloud Server garantisce che la tecnologia avanzata su cui si basa permetta di scalare tenendo sempre i costi monitorati.

Piattaforma connessa e integrata. L'ecosistema Aruba Cloud offre una piattaforma connessa, dove le diverse soluzioni possono comunicare tra loro in modo semplice e integrato. Questo consente agli utenti di creare un ambiente coeso e efficiente, ottimizzando le operazioni e migliorando la produttività. Le API permettono un accesso semplice e ben documentato a tutte le funzioni necessarie.

Rispetto delle normative by design. I datacenter di Aruba che ospitano tutte le macchine sono interamente dislocati sul territorio italiano per garantire la sovranità del dato e godono delle certificazioni necessarie alle applicazioni di ogni tipo, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista legale e di cyber security.

Casi d’uso principali

Aruba Cloud Server è una soluzione per molti possibili scenari e si adatta alle diverse esigenze delle aziende moderne nel campo del cloud computing. Tra le applicazioni vale la pena citare:

Migrazione delle Infrastrutture. Aruba Cloud Server consente alle aziende di migrare agevolmente le loro infrastrutture da ambienti on-premises o da altri provider cloud ad Aruba Cloud.

Piattaforme per il web hosting. Con Aruba Cloud Server, le aziende possono creare e gestire facilmente piattaforme per il web hosting. Questo include la capacità di ospitare siti web, e-commerce e altre applicazioni web in un ambiente sicuro e scalabile.

Ambienti di test, sviluppo e produzione. Aruba Cloud Server offre la flessibilità e la versatilità necessarie per questo tipo di utilizzo. Le aziende possono beneficiare di ambienti isolati e configurabili per sviluppare e testare nuove soluzioni prima di implementarle in produzione.

Utilizzo per VDI, ERP e applicazioni remote. Aruba Cloud Server è anche ideale per la creazione e la gestione di infrastrutture dedicate a Virtual Desktop Infrastructure (VDI), sistemi ERP e altre applicazioni remote. Questo consente alle aziende di fornire agli utenti accesso remoto sicuro e affidabile a risorse e applicazioni aziendali cruciali.

Una piattaforma semplice e per tutti

Aruba Cloud Server rappresenta una soluzione accessibile e completa nel panorama del cloud computing, rivolgendosi sia agli utenti finali che ai decision maker all’interno delle aziende. La gestione di questa piattaforma avviene attraverso la Cloud Management Platform di Aruba Cloud, progettata per offrire un'esperienza intuitiva e completa per la configurazione, il monitoraggio e la gestione della sicurezza delle infrastrutture virtuali.

Aruba Cloud Server rappresenta una soluzione accessibile e completa nel panorama del cloud computing, rivolgendosi sia agli utenti finali che ai decision maker all’interno delle aziende.

Per gli utenti finali, Aruba Cloud Server offre una vasta gamma di opzioni di server virtuali adatti a qualsiasi carico di lavoro, garantendo ampia scalabilità e flessibilità. Questo consente di adattare le risorse alle esigenze di crescita, mantenendo al contempo un ambiente operativo flessibile e reattivo. Gli strumenti intuitivi della piattaforma semplificano il processo di setup delle infrastrutture e ne facilitano l'utilizzo, rendendo la gestione degli ambienti cloud accessibile anche a utenti meno esperti. La gestione via API consente un controllo avanzato e automatizzato delle risorse, mentre i pannelli di gestione intuitivi offrono un'interfaccia user-friendly per la gestione delle infrastrutture.

Per i responsabili aziendali, Aruba Cloud Server garantisce efficienza nei costi grazie a una progettazione orientata alla massimizzazione del valore delle risorse. La trasparenza, la competitività dei costi e il fatto che tutto il traffico è incluso consentono una pianificazione finanziaria precisa e una gestione ottimizzata delle risorse, mantenendo la spesa sotto controllo anche in situazioni di crescita.

La tecnologia di Aruba Cloud Server assicura prestazioni ottimali e sicurezza avanzata, integrando i server con altri servizi offerti da Aruba Cloud per una soluzione completa e integrata. La sovranità dei dati è garantita da datacenter e piattaforma basati in Italia, mentre gli strumenti di monitoraggio completo consentono un controllo dettagliato sulle risorse, sulle performance, sui costi e sulla sicurezza dell'ambiente cloud, offrendo una visione completa e dettagliata dell'infrastruttura virtuale.