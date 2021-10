Boomi è Leader nel Magic Quadrant di Gartner per l’ottavo anno consecutivo

Boomi, che si occupa di connettività e automazione intelligente, ha annunciato che per l’ottavo anno consecutivo è stata posizionata da Gartner come leader nel suo 2021 Gartner Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service (EiPaaS). Boomi è stata riconosciuta per la sua completezza di visione e capacità di esecuzione.

«Siamo orgogliosi di essere stati nominati ancora una volta da Gartner Leader nell’iPaaS» ha affermato Chris McNabb, CEO di Boomi. «Boomi ha creato la categoria iPaaS e ha guidato le sue evoluzioni più strategiche fino ad oggi, grazie alle continue innovazioni della piattaforma».

«Riteniamo che la connettività e l’automazione siano il fondamento di tutte le esperienze dei clienti e dei dipendenti, e la chiave per la moderna trasformazione digitale. Il nostro posizionamento nel quadrante dei leader convalida ulteriormente questa visione e conferma la nostra capacità di accelerare e semplificare le connessioni tra dati, applicazioni, persone e cose nell’intero ecosistema digitale».

Le recenti condizioni di mercato, inclusa la pandemia globale, hanno indotto le aziende a cercare modalità più efficienti per accelerare la trasformazione digitale e abilitare esperienze integrate per gli utenti.

Le nuove iniziative di business come le app self-service, gli ambienti remoti/ibridi, servizi di delivery on-demand, office app flessibili, verifica della conformità automatizzata e altre, richiedono in genere mesi per essere implementate se si utilizzano soluzioni di integrazione tradizionali.

«La piattaforma low-code Boomi AtomSphere sfrutta la connettività e l’automazione per connettere istantaneamente tutti a tutto, ovunque, rendendo operative le nuove iniziative in settimane o addirittura giorni, per un time-to-market più rapido e migliori risultati di business».

«Solo Boomi è basata sull’intelligence che nasce dal mappare centinaia di milioni di integrazioni distribuite in produzione, elaborando miliardi di transazioni ogni mese. Boomi oggi è nella posizione ideale per fare avanzare ulteriormente l’innovazione della propria piattaforma e l’evoluzione del mercato, offrendo allo stesso tempo un valore ancora maggiore ai propri clienti».