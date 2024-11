Broadcom annuncia nuovi servizi e partnership per supportare la modernizzazione dell'IT

In occasione del VMware Explore 2024 di Barcellona, Broadcom ha annunciato nuovi servizi e partnership per aiutare i clienti ad avere successo nella modernizzazione del comparto IT, sfruttando in particolare la trasformazione del cloud e la potenza dell'intelligenza artificiale.

Fra le novità ci sono alcuni sviluppi della piattaforma VMware Cloud Foundation (VCF) per accelerare i risultati di business prioritari e innovazioni nel portafoglio di prodotti VeloCloud, tra cui il lancio di VeloRAIN.

Broadcom ha anche annunciato l'espansione del proprio ecosistema di partner con il lancio di un nuovo programma pensato per i Managed Service Provider (MSP)

La compagnia ha infine presentato miglioramenti e funzionalità per VMware vDefend e VMware Avi Load Balancer e la prossima disponibilità generale di Tanzu Platform 10, presentata per la prima volta al VMware Explore di Las Vegas.

Broadcom presenta il nuovo Advances Services di VMware Cloud Foundation

Nel corso dell'evento la compagnia ha presentato VMware Tanzu Data Services, un nuovo Advanced Services per VMware Cloud Foundation che semplifica il deployment, la gestione e l’utilizzo di servizi dati critici per una consegna più rapida delle applicazioni, una migliore sicurezza dei dati e governance, e un'efficienza operativa.

I VMware Tanzu Data Services si integreranno nativamente con VCF per fornire una gestione automatizzata del lifecycle a livello di flotta, inclusi deployment, backup, clustering, patch di sicurezza e aggiornamenti dei principali servizi dati open source.

Broadcom ha inoltre annunciato che VMware Live Recovery supporterà Google Cloud VMware Engine (GCVE) come ambiente di ripristino isolato (IRE) per i carichi di lavoro VCF, sia per il cyber che per il disaster recovery.

Inoltre, VMware vDefend Advanced Service per VCF integra un'assistenza intelligente basata su GenAI che aiuta i team di sicurezza IT a gestire proattivamente campagne di minacce sofisticate e a suggerire opzioni di risoluzione. La soluzione di difesa, migliora con il copilota Intelligent Assist, aiuta a ridurre i falsi positivi e il numero di alert.

Broadcom presenta VeloRAIN per reti di IA robuste oltre il data center

Tra gli annunci più importanti del VMware Explore c'è quello di VeloRAIN (Robust AI Networking, un'architettura che utilizza l'intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni e la sicurezza dei carichi di lavoro di IA distribuiti.

"VeloRAIN è la base dell'innovazione del nostro AI networking e consente all'intero portafoglio di rispondere meglio alle esigenze dei carichi di lavoro AI aziendali" ha dichiarato Sanjay Uppal, vice president and general manager, VeloCloud Division, di Broadcom.

L'architettura, inclusa nel portafoglio VeloCloud, comprende una serie di funzionalità volte ad accelerare e ottimizzare i carichi di lavoro di IA aziendali.

Nel dettaglio, VeloRAIn introduce funzionalità intelligenti per identificare il traffico di applicazioni crittografate e una nuova intelligence di stima dei canali per il networking su collegamenti wireless, compresi 5G e satellite. Le innovazioni offrono un livello di qualità del servizio simile a quello della fibra anche su reti in continua evoluzione.

L'architettura si occupa anche di assegnare automaticamente le priorità di business alle nuove applicazioni, semplificando la gestione della rete e riducendo al minimo gli interventi manuali.

Grazie al Dynamic Application-Based Slicing (DABS) è garantita la qualità dell'esperienza per applicazione su più reti sottostati diverse. Il DABS prevede l'aggiunta di profili utente per assegnare priorità al traffico in base all'identità e agli attributi del singolo; in questo modo, gli utenti principali riceveranno la qualità dell'esperienza di cui hanno bisogno.

Broadcom ha inoltre presentato VeloCloud Edge 4100 e 5400, le nuove appliance progettate per filiali di grandi dimensioni, hub regionali e data center.

VeloCloud Edge 4100 offrirà un throughput fino a 30 Gbps e potrà connettere fino a 12.000 tunnel; la VeloCloud Edge 5100 offrirà invece un throughput fino a 100 Gbps e potrà connettere fino a 20.000 tunnel.

In arrivo Titan, un nuovo programma per gli MSP

La compagnia ha annunciato anche Titan, il nuovo Advantage Partner Program per i partner VeloCloud che sostituisce il precedente VMware VeloCloud Partner Program.

Il nuovo partner program è pensato per gli MSP e introduce tre livelli (Pinnacle, Premier e Registered) con vantaggi pensati per aiutare i partner a far crescere le loro aziende.

Il programma comprende premi basati sulle prestazioni, tra cui lo sviluppo di soluzioni congiunte, il riconoscimento del mercato e una crescita aziendale stabile e prevedibile e un accesso esclusivo a tecnologie e percorsi di mercato innovativi; inoltre, Titan comprende un nuovo sistema di licenze che ne abilita la portabilità e la semplicità di gestione.

Broadcom

Il programma prevede inoltre la creazione di servizi incentrata sui driver di valore fondamentali, sull'allineamento verticale e su margini più elevati, e una nuova offerta di “white label” per consentire ai top tier partner di accrescere la loro base VeloCloud.

"Siamo pronti a collaborare con il nostro ecosistema di partner globali attraverso Titan, il nostro nuovo partner program, per fornire a un maggior numero di imprese l'infrastruttura di nuova generazione necessaria a supportare i carichi di lavoro AI attuali e futuri" ha spiegato Uppal.

I partner potranno offrire servizi innovativi ai propri utenti finali, creando o ampliando la propria attività di wide area network sfruttando il portafoglio VeloCloud. I clienti non solo beneficeranno dell'esperienza dei partner per supportare al meglio i carichi di lavoro, le applicazioni e i dispositivi, ma potranno anche usufruire dei nuovi potenziamenti di VeloRAIN al portafoglio di prodotti VeloCloud per le funzionalità di connettività, distribuzione, runtime e gestione del ciclo di vita necessarie per supportare i carichi di lavoro AI e non AI all'edge.

Nuovi investimenti nei programmi di modernizzazione del cloud e nelle licenze per professionisti

Broadcom ha annunciato nuovi investimenti nel Private Cloud Modernization Program, progettato per aiutare i clienti a navigare nel loro percorso di trasformazione del cloud privato con VCF.

La compagnia ha introdotto una nuova certificazione per VMware Cloud Foundation Architect, la VMware Certified Professional - VCF Architect. La certificazione è specificamente progettata per chi è in grado di concettualizzare e progettare soluzioni VCF che soddisfano requisiti aziendali e tecnici.

Broadcom ha inoltre presentato uno strumento di Private Cloud Maturity and Optimization per i partner,, per valutare la maturità e l'ottimizzazione del cloud. L'offerta permette di sfruttare il valore tecnico e finanziario del cloud privato per i clienti, aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi.

Oggi inoltre i partner hanno accesso al Private Cloud Framework, una valutazione che offre un Indice di Maturità del Cloud Privato per i loro clienti e una guida prescrittiva da Broadcom.

Come nuovo vantaggio esclusivo per i membri del VMware User Group (VMUG), Broadcom offrirà agli abbonati Advantage uno sconto del 50% sugli esami di certificazione VMware Certified Professional (VCP) e VMware Certified Advanced Professional (VCAP).

Dopo aver superato con successo un esame di certificazione VMware Cloud Foundation (VCP o VCAP), i membri VMUG Advantage avranno accesso a una licenza VMware Cloud Foundation gratuita per uso personale per un massimo di tre anni.

Nuove funzionalità per VMware vDefend e VMware Avi Load Balancer

Per aiutare i team a proteggersi meglio dagli attacchi informatici e a migliorare le prestazioni dei carichi di lavoro, Broadcom ha presentato infine miglioramenti e funzionalità per VMware vDefend e VMware Avi Load Balancer.

Le novità includono la difesa dalle minacce con intelligenza GenAI grazie al nuovo vDefend Intelligent Assist, strumento generativo progettato per accelerare il rilevamento, l'analisi e la correzione delle minacce.

Per quanto riguarda invece VMware Avi Load Balancer, i miglioramenti aiuteranno i clienti a ottimizzare il bilanciamento del carico per gli ambienti VCF e Kubernetes, concentrandosi su automazione, resilienza e operations future-proofing.