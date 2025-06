L'intelligenza artificiale viene presentata come una rivoluzione destinata a sostituire il lavoro umano, ma la realtà racconta una storia ben diversa. Le aziende stanno licenziando in massa i dipendenti per far posto agli algoritmi, salsalvatore poi scoprire che questi ultimi producono risultati così inaffidabili da richiedere comunque l'intervento umano. Il risultato è un panorama distorto dove i costi dell'innovazione ricadono interamente sui lavoratori, mentre le promesse dell'automazione intelligente si rivelano spesso vuote.

La vicenda di Shawn K, ingegnere informatico con ventun anni di esperienza, rappresenta emblematicamente questo paradosso. Dopo essere stato licenziato dalla sua startup nell'aprile del 2023, ha dovuto abbandonare la sua carriera ben retribuita per trasferirsi in una roulotte e sopravvivere consegnando cibo a domicilio.

L'ironia della situazione emerge chiaramente dalle parole dello stesso K: aveva contribuito attivamente alla trasformazione della sua azienda verso l'integrazione dell'IA, implementando funzionalità algoritmiche in tutto il software aziendale. "Stavamo riorganizzando l'intera compagnia intorno all'intelligenza artificiale, aggiungendo caratteristiche IA in ogni parte del software e cercando di capitalizzare questa tecnologia per i nostri clienti", ha spiegato al quotidiano Independent. Poco dopo questa ristrutturazione strategica, è arrivato il licenziamento.

Dietro questa apparente contraddizione si nasconde una logica economica tanto semplice quanto cinica. Come ha osservato il critico tecnologico Ed Zitron, il conto salato degli investimenti miliardari nell'IA sta arrivando a scadenza, e le aziende stanno scoprendo che la tecnologia non è ancora in grado di sostituire efficacemente il lavoro umano. Tuttavia, anziché ammettere l'errore, molte compagnie hanno trovato una soluzione alternativa: licenziare i dipendenti costosi e assumere contractor a basso costo per correggere gli errori prodotti dagli algoritmi.

Shawn K, con il suo stipendio di oltre 150.000 dollari annui, rappresentava un costo significativo per la sua startup. Anche se i modelli linguistici producono codice pieno di errori, un mercato emergente di "correttori di IA" - lavoratori freelance assunti per sistemare le risposte sbagliate degli algoritmi - permette alle aziende di esternalizzare il lavoro a una frazione del costo originario.

Dopo aver inviato oltre 800 candidature senza successo, K è riuscito finalmente a ottenere un contratto da freelance. La sua esperienza sul campo di battaglia del mercato del lavoro lo ha portato a una conclusione amara: "Sono davvero convinto che chiunque svolga un lavoro al computer tutto il giorno sia finito. È solo questione di tempo".

Questa dinamica rivela una delle contraddizioni più profonde del momento storico attuale. Da una parte, il settore tecnologico diffonde narrazioni secondo cui l'IA è destinata a superare l'intelligenza umana e sta già trasformando radicalmente il mondo del lavoro. Dall'altra, emerge sempre più chiaramente che la tecnologia rimane profondamente difettosa e difficilmente migliorerà abbastanza da risultare davvero utile per applicazioni complesse, oltre al riempimento del web con contenuti spam.

Eppure i dirigenti aziendali non hanno esitato a implementare questa tecnologia instabile e non testata nelle loro organizzazioni, provocando un aumento verificabile dei licenziamenti nei settori impiegatizi. Se l'IA letteralmente non riesce a svolgere il lavoro richiesto, quale logica guida queste decisioni?

Verso una crisi sistemica

Zitron avverte che la contraddizione tra i miliardi spesi nell'IA e le sue capacità reali porterà a una "crisi subprime dell'intelligenza artificiale", in cui i lavoratori saranno costretti a sopportare il peso finanziario degli errori dell'industria tecnologica. In sostanza, le aziende stanno sacrificando le persone che fanno funzionare le loro organizzazioni per far apparire l'IA migliore sulla carta.

Il panorama che emerge è quello di un'industria che sta costruendo le basi per una resa dei conti con la propria mancanza di creatività, alimentata da un'economia che premia la crescita rispetto all'innovazione, la monopolizzazione rispetto alla lealtà, e il management rispetto a chi effettivamente costruisce le cose. Come osserva Zitron, "temo che decine di migliaia di persone perderanno il lavoro, e gran parte dell'industria tecnologica soffrirà quando si renderà conto che l'unica cosa che può crescere per sempre è il cancro".