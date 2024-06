Broadcom supporta la digitalizzazione dei clienti con importanti novità per VCF

Broadcom ha annunciato importanti aggiornamenti per VMware Cloud Foundation (VCF), la piattaforma di cloud privato pensata per modernizzare le infrastrutture dei clienti e accelerare l'innovazione con capacità di calcolo, rete, storage, gestione e sicurezza integrati.

"VMware Cloud Foundation è la prima piattaforma di cloud privato del settore a offrire la potenza combinata di cloud pubblici e privati con una semplicità operativa senza pari e un comprovato valore del costo totale di proprietà" ha dichiarato Paul Turner, vice president of products, VMware Cloud Foundation division di Broadcom.

VCF include Kubernetes nativo per supportare carichi di lavoro VM e containerizzati su un'unica piattaforma, abilita carichi di lavoro AI/ML avanzati su scala enterprise e offre funzionalità di servizi dati integrati.

Le novità includono la nuova funzionalità VCF Import per consentire l'integrazione degli ambienti vSphere e vSAN esistenti in VCF, così da centralizzare la gestione e ottimizzare le risorse senza ricostruire l'ambiente dei clienti, offrendo maggiore efficienza, costi inferiori e time-to-value più rapido.

VCF offre ora supporto completo e integrato per i cluster allungati vSAN Max e vSAN ESA, fornendo ai clienti storage disaggregato su scala petabyte e disponibilità active-active. Il nuovo VCF Edge, inoltre, fornirà una configurazione ottimizzata della soluzione.

“Con la nostra ultima release, VCF sta rispondendo a requisiti chiave dettati dagli input ricevuti dai clienti. La nuova funzionalità VCF Import cambierà le carte in tavola accelerando l'adozione della VCF e migliorando il time to value. Stiamo inoltre offrendo una serie di nuove funzionalità che aiutano l'IT a soddisfare più rapidamente le esigenze degli sviluppatori senza aumentare il rischio di business. Quest'ultima release di VCF ci pone sulla strada giusta per mantenere la piena promessa della piattaforma ai nostri clienti" ha spiegato Turner.

La nuova versione della VCF semplificherà inoltre l'implementazione e la gestione delle applicazioni con modelli di avvio rapido, facile integrazione di rete e approfondimenti avanzati sulle prestazioni.

Tanzu Kubernetes Grid (TKG) sarà messo a disposizione come servizio indipendente, fornendo rilasci asincroni di per allinearsi con Kubernetes a monte e fornire rapidamente le ultime versioni agli sviluppatori.

Broadcom ha annunciato anche importanti miglioramenti al networking VCF per permettere agli sviluppatori di impostare e configurare rapidamente gli ambienti e passare dalle configurazioni di rete tradizionali basate su VLAN al networking virtuale avanzato di NSX. Con VMware Avi Load Balancer, VCF offre un bilanciamento del carico self-service come servizio per i team DevOps e AppOps e consente all'IT di distribuire il bilanciamento del carico alla velocità delle applicazioni.

Pixabay

Nuove feature di sicurezza

In arrivo anche il nuovo ESXi Live Patching, la feature che permette agli amministratori di applicare patch critiche agli host ESXi senza richiedere finestre di manutenzione, con la possibilità di installare gli aggiornamenti a una nuova versione VCF. Ciò riduce i tempi di inattività e migliora l'affidabilità complessiva del sistema.

VCF si arricchirà inoltre del supporto della doppia DPU con vSphere Distributed Services Engine per garantire la continuità e la protezione contro i guasti della DPU, isolare le due DPU indipendenti e raddoppiare la capacità di offload per host.

vSAN Data Protection consentirà agli amministratori di proteggere e recuperare facilmente le VM da cancellazioni accidentali e attacchi ransomware; inoltre, la sicurezza laterale di VMware vDefend offrirà una maggiore scala di firewall distribuiti e gateway, l'integrazione di Security Information and Event Management per migliorare la prevenzione del ransomware da est a ovest, e la risposta di rete on-premise per il triage delle minacce.

Infine, l'integrazione di VMware Avi con SDDC Manager semplificherà la gestione del ciclo di vita del software Avi.

VMware vSphere Foundation

Broadcom ha presentato anche VMware vSphere Foundation, evoluzione della soluzione VMware vSphere per aiutare l'IT moderno a supportare le applicazioni di AI/ML, a rispondere ai requisiti degli sviluppatori e a proteggersi dalle minacce moderne.

L'aggiornamento di vSphere include l'ESXi Live Patching, Tanzu Kubernetes Grid Service come servizio indipendente e l'accesso facilitato per gli sviluppatori all'infrastruttura self-service tramite il control plane di vSphere IaaS, oltre a una Local Consumption Interface per i servizi di infrastruttura.

vSphere Foundation prevede inoltre una console semplificata per il monitoraggio che include inventario globale, diagnostica semplificata, gestione centralizzata dei certificati e licenze unificate.

Infine, grazie al single sign-on su tutti i componenti del prodotto, vSphere Foundation garantirà un miglioramento dell'esperienza e della sicurezza dell'utente finale.