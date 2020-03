Cisco amplia il suo portfolio dedicato alle piccole imprese

Cisco ha deciso di dare una concreta sferzata all’offerta verso le piccole imprese, annunciando novità per il mercato small business come seguito di quanto fatto lo scorso novembre, con il portfolio Cisco Designed for Business al Partner Summit.

Tale portfolio si amplia con l’aggiunta della tecnologia Cisco pensata originariamente per le organizzazioni Fortune 100, che ora è disponibile per le pmi.

«Ora più che mai, le piccole imprese devono essere agili quando digitalizzano i loro modelli di business. Dopo tutto, la tecnologia è fondamentale per aiutarle a far crescere i loro profitti, ottimizzare le esperienze dei clienti e differenziarsi per rimanere competitive» spiega Cisco.

Per contribuire a soddisfare queste esigenze e consentire alle pmi di concentrarsi sulle loro attività principali, Cisco annuncia nuovi aggiornamenti che mettono insieme la potenza delle soluzioni di machine learning, AI e cloud-driven, create per semplificare l’acquisto, l’installazione e la manutenzione dei servizi.

Il tutto si traduce in una nuova app per gestire le reti delle piccole imprese. La Cisco Business Wireless Mobile App agevola, sia a livello individuale che di azienda, la configurazione e la gestione delle reti in qualsiasi luogo, ed è disponibile per iOS e Android.

Poi una nuova esperienza utente, con un bottone che collega i clienti delle piccole imprese a un partner Cisco per acquistare direttamente su Cisco.com. Inoltre, è disponibile un accesso più rapido agli specialisti tecnici e di vendita, in 24 lingue, in tutto il mondo, tramite live chat o call back in 15 minuti o anche meno.

Infine, bundle e offerte dedicate alle piccole imprese e connettività sicura tramite Meraki. Qui, unendo le capacità ad alta velocità e ad alta densità del WiFi 6 al portfolio access point cloud-managed di Meraki, i nuovi access point Wi-Fi 6 di Meraki promettono una gestione semplice della rete e una migliore prestazione e affidabilità.

Con Meraki Cloud-managed Smart Camera, le telecamere non solo possono aiutare a contenere la riduzione delle scorte e altri rischi, ma sono anche in grado di fornire preziose informazioni commerciali su aree che vanno dal traffico pedonale alla gestione dei parcheggi. Tutti i nuovi prodotti Small Business sono disponibili da marzo 2020 a livello globale.