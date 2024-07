Cohesity annuncia Gaia, l'assistente di IA per "parlare con i dati", e un accordo con Veritas

Da Cohesity arrivano importanti novità: la compagnia, fornitrice di soluzioni avanzate di gestione dati basate sull'IA, ha annunciato Gaia, il suo assistente di intelligenza artificiale per ottenere insight completi e precisi sui dati, e un accordo con Veritas per migliorare la protezione delle informazioni aziendali.

Gaia è una piattaforma che integra numerose funzionalità di IA per permettere ai clienti di Cohesity di ottenere informazioni preziose dai dati aziendali in linguaggio naturale, garantendo sicurezza, protezione e rispetto delle regole di compliance e responsabilità.

Pixabay

Basata sulla tecnologia RAG, la piattaforma viene alimentata dai dati di business delle aziende per fornire risposte alle diverse domande di business, con una grande ricchezza di informazioni.

In un breefing con la stampa, Manlio De Benedetto, Senior Director Sales Engineering EMEA di Cohesity, ha spiegato che Gaia lavora su dati di backup già gestiti da Cohesity ed è in grado di operare su diversi ambienti (cloud distribuito, multi-cloud e on-premise).

De Benedetto ha sottolineato che la piattaforma aumenterà la velocità e l'accuratezza dei processi di decision-making, oltre a supportare nuove iniziative di IA. Infine, la piattaforma, grazie alla sua capacità di cercare le risposte in modo sicuro e responsabile nella base dati, garantirà il rispetto delle indicazioni di compliance e di gestione del rischio.

"Le aziende sono entusiaste di sfruttare la potenza dell'IA generativa, ma hanno dovuto affrontare diverse sfide per ottenere insight su dati secondari, compresi quelli di backup, archiviati e conservati, perché ogni approccio richiede la reidratazione dei dati e la dolorosa attesa di settimane prima che i dati siano disponibili per analisi e approfondimenti. Cohesity Gaia semplifica notevolmente questo processo grazie al nostro approccio in attesa di brevetto che utilizza la Retrieval Augmented Generation" ha affermato Sanjay Poonen, CEO e prsidente di Cohesity.

Gaia è attualmente in attesa di brevetto. La piattaforma offrirà i microservizi NVIDIA NIM e integrerà NVIDIA AI Enterprise, la piattaforma software cloud-native ed end-to-end per velocizzare lo sviluppo di applicazioni di IA generativa.

Cohesity e Veritas uniscono le forze per offrire nuovi livelli di protezione basata su IA

Tra le novità annunciate da Cohesity c'è anche un importante accordo con Veritas, fornitore di soluzioni di protezione e resilienza dei dati multicloud. Le due aziende hanno unito le proprie esperienze e conoscenze per offrire ai rispettivi clienti livelli elevati di protezione e gestione dati basate su intelligenza artificiale.

Nel dettaglio, Cohesity integrerà le attività di data protection di Veritas, le quali saranno scorporate da quest'ultima per creare un nuovo attore tra i leader nel campo della sicurezza e della gestione dati.

Il risultato è un ecosistema esteso per la gestione dei dati basata su IA in maniera sicura. Olivier Savornin, Group VP EMEA di Cohesity, ha sottolineato quanto sia importante unire le forze per affrontare un mercato, quello della data protection, molto complesso che comporta rischi di sostenibilità per i fornitori e rende difficile per le imprese gestire i propri dati; a questo si aggiunge un preoccupante aumento di attacchi informatici, sia in numero che in gravità.

L'integrazione di Cohesity e Veritas aiuterà le aziende ad affrontare queste sfide tramite un portfolio completo di protezione dei dati multicloud con un'esperienza utente semplice ma potente, il tutto grazie a una piattaforma iper-convergente gestita in maniera centralizzata.

Tra i vantaggi per i clienti, Savornin ha elencato l'innovazione e un'offerta leader di settore grazie alla sicurezza, alla gestione e agli insight basati su IA, alle funzionalità native del cloud e all'interfaccia di gestione unica.

Il nuovo accordo mette inoltre a disposizione delle imprese funzionalità di IA avanzate e un supporto di scala globale grazie a un ampio ecosistema di partner, integratori, OEM hardware di esperti di sicurezza.

L'acquisizione verrà finalizzata entro l'estate.