Come contrastare le potenzialità degli hacker nell'era dell'IA

L'aumento degli attacchi informatici basati sull'intelligenza artificiale, l’inasprimento del controllo normativo e la crescente sofisticazione del ransomware spingono le imprese verso l’adozione di nuove strategie di cybersecurity. Ogni giorno, i team di sicurezza ricevono in media oltre 1.000 avvisi che richiedono approfondimenti. Gli stessi team devono poi cercare in modo proattivo le minacce che sfuggono al rilevamento. Sono in affanno e sottorganico e necessitano di supporto per non perdere il passo. Diventa indispensabile così per le organizzazioni poter disporre di una gamma di soluzioni innovative di cybersecurity progettate specificatamente per affrontare le minacce in evoluzione e non solo.

Le imprese si stanno focalizzando sull'automazione, sugli strumenti di AI e sul rilevamento delle minacce in real-time per essere all'avanguardia rispetto alle minacce emergenti sempre più sofisticate.

Sfruttare l’AI per vincere sulle minacce informatiche emergenti

Nell’economia moderna diventano indispensabili tecnologie avanzate basate sull’AI e l'apprendimento automatico per combattere le insidie sofisticate. La sicurezza informatica non può più limitarsi alla difesa, ma deve poter anticipare e bloccare le minacce prima ancora che queste si verifichino. Il futuro è una sicurezza proattiva e autonoma che si evolve alla stessa velocità del contesto delle minacce.

Nell'affrontare le sfide legate all'uso improprio di strumenti e di attività dannose online, è importante adottare una difesa proattiva e un rilevamento delle minacce in real-time. Sfruttando l'AI e l'apprendimento automatico, le soluzioni di cybersecurity possono anticipare e identificare i comportamenti dannosi prima che questi causino danni.

In un mondo digitale iperconnesso, il ruolo della cybersecurity si sta evolvendo. Con la proliferazione dei dispositivi, degli ambienti cloud e del lavoro da remoto, le organizzazioni si trovano ad affrontare una superficie di attacco in espansione, che rende fondamentale l'implementazione di misure di sicurezza flessibili che possano coprire ogni superficie.

Le soluzioni cyber basate sull’AI

Sono richieste piattaforme capaci di sfruttare l’AI e l'automazione per il rilevamento e la risposta a ogni minaccia cyber. I tradizionali software anti-malware non aiutano, motivo per cui serve una piattaforma che includa protezione degli endpoint, sicurezza dei workload in cloud e protezione delle identità, tutte integrate per fornire una sicurezza completa in ambienti diversi. Sono indispensabili tecnologie di GenAI avanzate per aiutare a rilevare le minacce in anticipo, rispondere e prevenire gli attacchi in modo efficiente e scalabile.

Queste soluzioni aiutano le organizzazioni a rilevare, esaminare e rispondere rapidamente alle minacce, aumentando l'efficienza operativa grazie alla riduzione dei tempi di risposta. Si tratta di soluzioni capaci di incrementare l’efficienza nella gestione dei log e che consentono anche agli operatori inesperti di cercare rapidamente nei log senza conoscere alcun linguaggio per le query e permette agli Incident Responder professionisti di ottenere risposte più velocemente, riducendo il nostro tempo medio di risoluzione del problema.

Si tratta di sistemi che consentono ai team di sicurezza di risparmiare tempo, aumentare la visibilità e massimizzare le risorse: le aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori ne stanno sfruttando la potenza per semplificare e migliorare le operazioni di sicurezza, rafforzando le proprie difese.

Il passaggio verso la sicurezza autonoma è importante per poter sfruttare l’AI per rilevare e mitigare le minacce più rapidamente che mai. Con l’incremento degli ecosistemi digitali, la cybersecurity sarà integrata più radicalmente nei workflow delle organizzazioni, garantendo resilienza, monitoraggio continuo e risposta rapida alle minacce emergenti.

La capacità di potersi adattare e rispondere alle minacce in tempo reale non è più un lusso, ma è una necessità.