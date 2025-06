La capacità di un'organizzazione di resistere, adattarsi e riprendersi da interruzioni, siano esse attacchi informatici, guasti hardware o disastri naturali, è fondamentale per la continuità del business. Si tratta della resilienza operativa, un principio su sui spesso non si pone la giusta attenzione: non si tratta più solo di prevenire gli incidenti, ma di assicurare che, qualora si verifichino, l'impatto sia minimo e il recupero rapido.

Le minacce informatiche infatti sono in continua evoluzione, rendendo obsoleto un approccio puramente difensivo. Non si può pensare di essere sempre perfettamente al sicuro, e di certo non si può pensare che basti una singola azione per eliminare le minacce.

Ti potrebbe interessare anche Guarda su

È emersa l'esigenza di un cambiamento profondo nelle strategie di difesa informatica, introducendo il concetto di resilienza operativa come pilastro per la protezione dei dati e la salvaguardia delle operazioni aziendali. Ciò implica una visione olistica della sicurezza, che va oltre la semplice protezione per includere la capacità di operare anche a fronte di un incidente impattante. E, naturalmente, oltre agli attacchi bisogna tenere in considerazione i problemi tecnici, che possono sempre verificarsi - mettendo tutte le attività a rischio.

Le aziende oggi devono adottare un approccio proattivo, che includa la riduzione della probabilità di accadimento degli incidenti (proactive security), la minimizzazione del loro impatto (reactive security) e un fondamentale processo di cambiamento culturale che accompagni le organizzazioni (advisory). L'obiettivo è proteggere il core business aziendale: i dati, che rappresentano il patrimonio intellettuale e operativo delle imprese.

Di questo si è parlato lo scorso 22 maggio a Brunello (VA), dove si è tenuto l'Innovation Summit di Elmec, definito il primo festival delle competenze IT. L'evento ha messo in luce la strategia dell'azienda basata su tre pilastri: ottimizzazione, sicurezza e produttività. Alessandro Ballerio, Amministratore Delegato di Elmec, ha sottolineato come la capacità di "saper fare" sia cruciale per governare il cambiamento rapido che le nuove tecnologie impongono.

Strumenti e strategie per una sicurezza "reale"

Il servizio Elmec Secure Backup offre alle aziende medio-grandi del Made in Italy una protezione avanzata del patrimonio intellettuale. Basato su un approccio Zero Trust, integra networking e data protection, superando la sola gestione delle copie di backup. Per recuperare i dati e garantire la continuità operativa in sicurezza, anche dopo un attacco, generiamo più copie seguendo le migliori pratiche di data protection e i massimi standard di sicurezza.

Il Data Center Elmec, con 11.000 macchine virtuali e 500 clienti, ha potenziato la sua infrastruttura IT con sistemi di iperconvergenza. Questa tecnologia software-defined offre maggiore flessibilità e scalabilità, traducendosi in maggiore efficienza, automazione e facilità di gestione. La virtualizzazione dello storage e del data management prepara il terreno per l'automazione, la containerizzazione e la gestione multi-sito, garantendo alle aziende un'infrastruttura robusta, gestione centralizzata, strategia multicloud efficace e ROI accelerato.

Il Managed Network Service (MNS) di Elmec offre componenti hardware e software as-a-service, gestiti h24/7. Abilita funzionalità come SD-WAN, SSE/VPN, ZTNA, NAC e Firewall, con monitoraggio e manutenzione proattiva. Ideale per aziende distribuite (retail, sedi globali/cloud), riduce i costi, aumenta la sicurezza e semplifica la gestione della rete, migliorando l'interazione e la fruizione dei servizi aziendali.

L'intelligenza artificiale diviene allora un supporto chiave per le imprese nella ricerca di maggiore produttività e ottimizzazione. Il Team Innovation di Elmec, che conta oltre 50 specialisti, si concentra sulla sperimentazione e valutazione delle novità del mondo IT, portando alla realizzazione di nuove soluzioni. L'IA è integrata nel flusso di lavoro, in particolare nello sviluppo software, con un notevole aumento della produttività e dell'efficienza. Trova applicazione anche nei sistemi di monitoraggio che permettono di rilevare preventivamente rallentamenti o criticità, prevenendo perdite di dati e interruzioni di servizio. Settori come la moda e il retail beneficiano di progetti IA volti a migliorare l'esperienza di supporto al personale di vendita.

Le partnership con aziende come Pure Storage, Rubrik, IBM, Microsoft, HP, Apple e Nexthink dimostrano l'interconnessione del settore IT e l'importanza di collaborazioni strategiche per offrire soluzioni complete. La piattaforma MyElmec, ad esempio, offre un self-service per la gestione di servizi e prodotti.

Per continuare il dialogo sulle sfide e le opportunità del settore, Elmec ha in programma altri appuntamenti: il Workplace Summit il 3 luglio, dedicato alle novità del mondo delle postazioni di lavoro, e il Security Summit il 1° ottobre, che approfondirà le innovazioni nel campo della sicurezza informatica. Questi eventi sono occasioni per esplorare ulteriormente le competenze IT e promuovere la discussione tra professionisti del settore.