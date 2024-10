Con Brother le etichette si stampano dall'iPhone

Lanciate sul mercato nel 2012 le stampanti per etichette Brother vantavano già la peculiarità di essere dotate di interfaccia wireless, adesso grazie alla disponibilità della app proprietaria Air Label, le stampanti professionali QL-710W e QL-720NW offrono anche la compatibilità con Apple AirPrint tramite interfaccia wireless.

In pratica grazie all'interfaccia wireless AirPrint gli utenti di dispositivi mobili Apple possono stampare le etichette direttamente senza bisogno di scaricare software o di installare driver aggiuntivi.

Al vantaggio per gli utenti si aggiunge anche la possibilità per gli sviluppatori di app di integrare il supporto diretto della stampa alle loro applicazioni iOS, o per creare app di etichettatura su misura per i propri utenti. In ogni caso l’app Air Label, disponibile su Apple store, consente di creare le etichette desiderate in modo semplice.

I due modelli di stampanti per etichette sono compatibili con i sistemi operativi Windows e Mac e sono in grado, a detta di Brother, di stampare fino a 93 etichette al minuto.