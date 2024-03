Copilot di Microsoft guida le aziende italiane nel percorso d'innovazione

L'intelligenza artificiale generativa sta promuovendo un'accelerazione significativa dell'innovazione e anche in Italia ha trovato terreno fertile: secondo una ricerca di Microsoft, le aziende italiane sono in una fase più avanzata nell'adozione di soluzioni di IA rispetto alla media europea (73% contro il 67% europeo).

Microsoft Italia riporta che il 67% delle imprese italiane sta già usando soluzioni di IA generative e il 24% ha in programma di implementarle nei prossimi due anni. Le aziende del nostro Paese sono anche più inclini a considerare l'IA come una leva strategica per raggiungere gli obiettivi di business: ne è convinto il 77% degli intervistati, contro il 63% medio delle imprese europee.

L'Italia corre anche più veloce in termini di tempi necessari alla sperimentazione: il 53% delle aziende italiane (contro il 35% di media europea) impiega da 3 a 6 mesi per implementare una soluzione di AI e il 47% di esse dichiara di ottenere vantaggi concreti sul business in meno di un anno.

Le imprese investono in IA principalmente per i processi IT, la cybersecurity e il customer care. Efficienza, innovazione e riduzione dei costi gli obiettivi principali che spingono le aziende italiane ad adottare questa nuova tecnologia.

Microsoft

Non manca poi l'attenzione all'adozione di un approccio responsabile nei confronti dell'IA: 1 azienda su 3 ha avviato al proprio interno una governance sui temi dell'IA responsabile e il 70% considera importante il fatto che chi fornisce soluzioni di intelligenza artificiale abbia una strategia chiara di approccio responsabile.

Proprio in questo contesto Microsoft ha confermato il proprio impegno nel promuovere l'approccio etico all'IA attraverso Copilot per Microsoft 365, assistente in grado di amplificare il lavoro delle persone e delle aziende e capace di liberare tempo da attività di routine, aumentare la creatività e dare spazio a nuovi scenari di crescita, innovazione e ingegno umano.

Copilot combina la potenza dei modelli linguistici di grandi dimensioni con i dati aziendali e le app di Microsoft 365 per rivoluzionare il mondo del lavoro. Integrandosi con le applicazioni di uso quotidiano il copilota libera la creatività dei professionisti, aumenta la produttività e migliora le competenze.

Copilot è stato inoltre integrato all’interno di 365 Chat che funziona unendo LLM, le app di Microsoft 365 e i dati per eseguire operazioni che prima le persone non erano in grado di fare.

In Italia Microsoft sta investendo anche in AI L.A.B., un ecosistema di partner che mira a diffondere competenze digitali necessarie per cogliere le opportunità dell'IA generativa e utilizzarla in modo efficace. In meno 6 mesi Microsoft ha avviato oltre 300 progetti in questa direzione, coinvolgendo 214 aziende Italiane.

I progetti sono stati l'occasione per approfondire e ribadire l'importanza di un approccio etico all'IA, garantendo trasparenza, inclusione, responsabilità, imparzialità, affidabilità e sicurezza degli strumenti di IA generativa.

"L'AI Generativa è un vero e proprio "super potere”" che può creare opportunità di crescita come mai viste prima. Le soluzioni Copilot possono essere infatti il copilota della nostra quotidianità lavorativa, un assistente che ci aiuta a essere più produttivi, creativi e in generale efficaci nelle routine quotidiane, liberando tempo per attività che valorizzano davvero il talento e l’ingegno umano" ha affermato Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia.

"In Italia, assistiamo a un grande interesse da parte delle organizzazioni di ogni dimensione, le imprese stanno comprendendo sempre di più il potenziale di questa trasformazione e il suo valore strategico per la crescita sia del business sia delle persone che, grazie a una migliorata produttività, possono dedicarsi ad attività a valore. Insieme ai nostri partner, siamo al loro fianco per guidarle in questa fase di cambiamento, attraverso tecnologie all’avanguardia e formazione per un uso consapevole ed efficace".

Pixabay

I casi di successo di SACE e Reale Group

In Italia Copilot ha dimostrato in più occasioni la sua utilità per le aziende italiane, offrendo ai professionisti un modo del tutto nuovo di lavorare. Sono tante le realtà che stanno utilizzando l'assistente di produttività, confermando un miglioramento in termini di efficienza dei processi e di benessere per le persone.

Reale Group, compagnia assicuratrice, ha sperimentato e favorito l'adozione di sistemi di Copilot fin da subito. Il suo piano di adozione è stato attento e graduale per assicurarsi che i collaboratori comprendessero a fondo i nuovi strumenti a disposizione.

Reale Group ha partecipato al programma di Early Access Program di Copilot per Microsoft 365 per sperimentare l’adozione di strumenti di AI generativa, integrati all’interno delle applicazioni di Microsoft 365. L'adozione ha coinvolto in una prima fase 300 persone, suddivise tra i vari ruoli aziendali e Paesi, e le ha guidate con training e communities in modo costante. Il gruppo ha inoltre ha progettato percorsi di accompagnamento sui temi dell’Awareness AI e del Prompting, organizzando workshop con le diverse aree di business per individuare casi d’uso specifici.

Anche SACE, la società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze specializzata nel supporto alla crescita sostenibile delle imprese in Italia e nel mondo, sta implementando con successo I'IA generativa per migliorare la produttività e la collaborazione dei suoi dipendenti e offrire un servizio più efficiente e personalizzato alle PMI italiane.

SACE è la prima realtà del settore pubblico ad adottare Copilot e Viva, due strumenti che grazie all'IA generativa consentono di ottimizzare tempo, risorse e capacità di risposta alle imprese.

Copilot e Viva aumentano anche il benessere dei dipendenti, allineandosi così all'approccio Flex4Future che prevede smart working illimitato activity-based, eliminazione dei controlli sulle timbrature e settimana lavorativa di 4 giorni. La compagnia è la prima a sperimentare un modello così all'avanguardia in Italia, riuscendo a liberare il tempo delle persone per permettergli di dedicarlo ad attività ad alto valore aggiunto, al proprio sviluppo e migliorare il work-life balance.