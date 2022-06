CrowdStrike ha presentato CrowdStrike Asset Graph, un nuovo database alimentato dal CrowdStrike Security Cloud che fornisce agli esperti IT e in sicurezza visibilità a 360 gradi di tutte le risorse (sia gestite che non) insieme a una visibilità della superficie di attacco attraverso dispositivi, utenti, account, applicazioni, workload in cloud, tecnologica operativa (OT) e altro per semplificare le operazioni IT e bloccare le minacce.

La soluzione monitora e traccia dinamicamente le complesse interazioni tra risorse, fornendo un’unica visione olistica dei rischi che tali asset comportano. Asset Graph fornisce visualizzazioni grafiche delle relazioni tra tutti gli asset, come dispositivi, utenti, account, applicazioni, workload in cloud e OT, insieme al ricco contesto necessario per una corretta igiene della sicurezza e una gestione proattiva della postura di sicurezza per ridurre il rischio nelle loro imprese.

“La trasformazione digitale ha portato ad un’accelerazione altrettanto pronunciata della trasformazione della sicurezza nell’azienda moderna. Per le aziende più avanti in tale percorso, le operazioni IT e i team di sicurezza – prima distinti in silos – stanno convergendo, creando una postura molto più proattiva per quanto riguarda la sicurezza e la gestione del rischio” – ha affermato Amol Kulkarni, chief product and engineering officer di CrowdStrike.

“Realizzato appositamente per affrontare questa nuova dinamica, CrowdStrike Asset Graph consente alle organizzazioni di avere visibilità sulle risorse di cui dispongono e come interagiscono tra loro, aiutandole a prendere decisioni informate e basate sul rischio – dalla sicurezza alle prestazioni IT, all’utilizzo, alla capacità, alla gestione delle licenze e molto altro – per proteggere e gestire in modo proattivo l’ambiente IT“.

CrowdStrike

La CrowdStrike Falcon platform è stata appositamente costruita con un’architettura nativa cloud per sfruttare ampie quantità di dati aziendali e di sicurezza ad alta fedeltà e fornire soluzioni attraverso un unico agente leggero per tenere i clienti al passo con i sofisticati avversari odierni.

Le innovative tecnologie a grafo di CrowdStrike, nate con il famoso Threat Graph dell’azienda, formano un tessuto di dati potente, continuo e distribuito, interconnesso in un unico cloud – Security Cloud – che alimenta la piattaforma Falcon e le soluzioni leader del settore di CrowdStrike.

Utilizzando una combinazione di IA e tecniche di pattern-matching comportamentale per correlare e contestualizzare le informazioni nel vasto tessuto di dati, i grafi di CrowdStrike creano un approccio basato sul concetto “raccogli i dati una volta, riutilizzali molteplici volte” per risolvere i problemi più grandi che i clienti si trovano ad affrontare.

Con l’introduzione di Asset Graph, CrowdStrike sta applicando questo stesso approccio per risolvere le sfide più difficili e irrisolte dei clienti, con un occhio di riguardo e senza precedenti alla sicurezza proattiva, alla visibilità IT e alla gestione del rischio.

CrowdStrike Asset Graph abiliterà nuovi moduli Falcon e funzionalità pensate per definire, monitorare ed esplorare le relazioni tra gli asset all’interno di un’organizzazione. Il primo modulo Falcon a utilizzare Asset Graph è Falcon Discover (Security Hygiene).