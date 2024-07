Installa il motore diesel sulla Tesla per aumentare l'autonomia, 5600 km senza soste

Un'insolita modifica su una Tesla Model S ha attirato l'attenzione degli appassionati di auto. Lo youtuber Matt Mikka, proprietario del canale Warped Perception, ha deciso di affrontare il problema dell'autonomia della sua Tesla Model S in un modo piuttosto non convenzionale.

Stanco dalla necessità di ricaricare frequentemente la batteria, Mikka ha optato per una soluzione audace: installare un motore diesel da 3.0 litri nella parte anteriore del veicolo elettrico. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, questo motore non sostituisce la batteria principale, ma funge da generatore per ricaricarla (come accade, in misura diversa, sulla Mazda MX-30 R-EV). Da qui, il nome "Cordless".

Matt e il suo team hanno sviluppato un sistema che permette al motore diesel di funzionare come generatore di elettricità, alimentando direttamente la batteria della Tesla e spingendola per oltre 5.000 km. Per ridurre il rumore e le vibrazioni, hanno installato un sistema di scarico a tre uscite.

Questo risultato è particolarmente impressionante se si considera che l'autonomia media delle auto elettriche si aggira intorno ai 500 km. Tuttavia, questa soluzione non è priva di inconvenienti.

Sfide e risultati inattesi

L'aggiunta di un motore a combustione interna ha portato problemi tipici delle auto tradizionali, come perdite d'olio e filtri del carburante intasati. Nonostante queste difficoltà, Matt considera l'esperimento un successo, dimostrando la possibilità di estendere significativamente l'autonomia di un'auto elettrica con un generatore integrato.

Sebbene sia improbabile che i costruttori di auto elettriche adottino un approccio simile, l'esperimento di Mikka evidenzia la creatività e l'ingegnosità nel affrontare le sfide dell'autonomia dei veicoli elettrici.