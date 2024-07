Dopo più di 25 anni, Mazda registra un nuovo logo: restyling in arrivo?

Mazda ha recentemente depositato un nuovo marchio, in vista di un possibile rebrand globale. Il design aggiornato dell'ala non si discosta significativamente da quello utilizzato dal 1997, ma presenta un passaggio dalla precedente forma ovoidale a una più circolare.

Il cambiamento più evidente riguarda le ali che conferiscono al logo la sua forma a M. Ora presentano uno spessore del tratto più uniforme e un effetto tridimensionale ridotto. L'eliminazione delle ombreggiature conferisce al logo un aspetto bidimensionale e piatto.

La versione del logo depositata è stata registrata il 22 luglio 2024 in Giappone.

Questo logo è apparso per la prima volta sulla, un concept di design EV presentato da Changan Mazda all'Auto China 2024 ad aprile. Non è ancora chiaro se il nuovo logo apparirà sui futuri veicoli o sarà riservato a scopi aziendali. Al momento Mazda non si è espressa in merito, ma non è da escludere che possa apparire progressivamente sui modelli in commercio.

Tendenza nel settore automobilistico

Questa mossa segue il significativo rebrand di Kia nel 2021. Nonostante le critiche al design del nuovo logo Kia, il successo delle vendite che ne è seguito è innegabile.

Mazda spera sicuramente in risultati positivi simili, anche se il suo spostamento verso veicoli più premium con modelli come CX-60 e CX-90 potrebbe compromettere questo desiderio. In ogni caso, il brand, almeno qui in Europa, propone ancora soluzioni più vicine al consumatore medio come Mazda2, Mazda3 e i SUV CX-30 e CX-5.