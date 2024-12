Il Cyber Monday non convince gli italiani: calano le consegne dopo il Black Friday

Anche quest'anno il Black Friday e il Cyber Monday sono stati un successone in Italia: la settimana si è confermata la più importante dell'anno per il commercio, almeno secondo i dati di Foxintelligence, rispetto al fatturato settimanale medio, si è infatti registrato un incremento del +132%.

Secondo un'analisi eseguita da Geotab, guadando al dettaglio delle consegne, i viaggi durante questo periodo sono stati più brevi, con soste più frequenti, e si è registrato il maggior consumo di carburante ed emissioni di CO2 durante la settimana che precedeva le offerte.

Il momento di maggior concentrazione delle consegne si è verificato proprio a cavallo del Black Friday, in parte anche per via delle promozioni lanciate in anticipo da molti brand.

Nei giorni tra il 17 e il 24 novembre Geotab ha registrato un incremento del 9,3% dei viaggi per veicolo rispetto ai sette giorni precedenti. La crescita è proseguita poi nella settimana tra il 25 novembre e il 1° dicembre, toccando il picco del +13,3%.

La crescita è stata più contenuta durante il Cyber Monday: anche quest’anno, come già nei tre anni precedenti analizzati, le corse dei veicoli hanno subito un netto calo già dalla settimana iniziata lunedì 2 dicembre (solo un +2,8% rispetto al periodo precedente le promozioni).

Corse più corte e consumi più elevati

Dal report emerge anche che le corse dei veicoli commerciali sono state significativamente più corte, sia in termini di durata che di distanza, a conferma del picco delle attività di consegna.

Geotab riporta che le tempistiche si sono ridotte di 2,9% nella settimana del 17 novembre, del 4,6% nella settimana del 24 e infine del 3% nella prima settimana di dicembre. Anche i chilometri percorsi in media per corsa sono diminuiti, rispettivamente del 5%, 8,2% e 4,8% nelle tre settimane prese in analisi. Questo accorciamento indica una maggiore capillarità dell'attività di consegna, visto l'aumento del numero di acquisti e della maggiore concentrazione dei destinatari.

Geotab

Questo aumento di consegne ha fatto registrare una netta crescita nel consumo medio di carburante per veicolo e un equivalente incremento percentuale delle emissioni di CO2 prodotte: rispetto alla settimana del 10 novembre è stato infatti calcolato un +10,2% sia nella settimana iniziata il 17 novembre che in quella del 24 novembre. I consumi e le emissioni sono tornati alla normalità a partire dal 2 dicembre.

"I nostri dati rivelano l'intensa pressione che il settore della consegna dell’ultimo miglio vive a ridosso del Black Friday e, più in generale, delle festività natalizie. In questi momenti dell’anno, le flotte sono spinte al limite delle proprie possibilità, e le organizzazioni sono chiamate a bilanciare le esigenze di business con i costi economici e ambientali della propria gestione operativa" ha dichiarato Franco Viganò, Director, Strategic Channel & Italy Country Manager di Geotab. "A spuntarla, nei periodi di picco, sono le aziende in grado di sfruttare la tecnologia non solo per soddisfare la domanda, ma anche per anticiparla".