In Italia l’ostacolo principale per la comprensione dei problemi di cybersecurity è il linguaggio: la maggior parte dei top manager non è in grado di capire fino in fondo i termini utilizzati. Lo ha reso noto Kaspersky nella sua ultima ricerca, “Separati da un linguaggio comune”: i manager riconoscono il rischio delle minacce di sicurezza, ma non riescono a definire priorità e flussi d’azione a causa del gergo poco comprensibile.

Kaspersky

Secondo il 50% degli intervistati il linguaggio degli esperti di cybersecurity non è abbastanza chiaro. Sebbene l’importanza della sicurezza informatica sia ormai consolidata, ci sono delle criticità ancora da affrontare, come la mancanza di strumenti per la gestione delle minacce, il budget insufficiente e la formazione inadeguata.

Così, anche se la cybersecurity è un punto quasi sempre all’ordine del giorno durante le riunioni, manager ed esperti di sicurezza faticano a stabilire una connessione a causa delle “barriere linguistiche”. Secondo quanto emerso dal report di Kaspersky, il 38% dei top manager trova poco chiari termini di base come malware, phishing e ransomware.

I manager faticano a individuare le priorità di sicurezza, nonostante siano consapevoli del numero di attacchi che subisce la loro azienda e delle minacce a cui è esposta; mancano, però, le conoscenze necessarie a gestire questi problemi. Più l’azienda è grande, più le difficoltà aumentano: i leader delle grandi aziende spesso non hanno una visione chiara dei rischi della propria organizzazione, ma hanno comunque la responsabilità di prendere delle scelte critiche per la sicurezza aziendale.

Manager ed esperti di sicurezza non comunicano abbastanza: quasi la metà dei leader aziendali sceglie di documentarsi tramite blog di cybersecurity e social media, se non addirittura di affidarsi al dark web.

La cybersecurity risulta quindi un ambito che fa fatica a essere compreso dalle figure chiave aziendali, anche se è considerato una delle priorità dal management. La consapevolezza senza comprensione non è sufficiente per far fronte alle minacce: leader ed esperti di sicurezza devono collaborare affinché si diffonda la conoscenza necessaria a mettere in pratica una corretta strategia di cybersecurity.