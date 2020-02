D-Link lancia due nuove videocamere per i piccoli uffici

D-Link ha presentato due nuove telecamere Mydlink con una serie di funzioni di rilevamento intelligente, progettate appositamente per garantire una sorveglianza di alta qualità in diversi ambienti interni, soprattutto i piccoli uffici.

La videocamera Smart Full HD Wi‑Fi (DCS-8325LH) e la Mini Full HD Wi-Fi (DCS-8000LHV2) sono facili da installare e accessibili da remoto, ovunque e in qualsiasi momento. La prima è dotata di un sistema di rilevamento intelligente del movimento basato intelligenza artificiale. Offre agli utenti diverse opzioni su ciò che viene inquadrato dalla videocamera e su quali notifiche ricevere.

In questo modo, gli utenti possono specificare quali tipi di movimento vogliono venga rilevati, come ad esempio, quelli di un intruso rispetto a quelli del cane o un oggetto che oltrepassa un confine definito o entra in un’area specifica.

Sempre la DCS-8325LH è dotata di funzionalità quali la visione notturna integrata, una risoluzione di 1080p, uno slot per schede microSD per il salvataggio locale della registrazione, funzionalità audio a due vie e il protocollo di sicurezza Wi-Fi WPA3.

Per quanto riguarda la Mini Full HD Wi-Fi (DCS-8000LHV2), si tratta di un aggiornamento della DCS-8000LH. Altrettanto compatta nel design, è stata aggiornata con risoluzione Full HD 1080p, sicurezza Wi-Fi WPA3 e rilevamento del movimento basato intelligenza artificiale.

Entrambe si gestiscono ovviamente tramite l’app mydlink per smartphone e tablet e di mydlink Cloud Recording gratuito, che archivia i video registrati per 24 ore nel loro archivio cloud personale. In alternativa, è disponibile anche una gamma di opzioni a pagamento che offrono la conservazione della registrazione fino a 30 giorni.

L’app mydlink supporta anche le cosiddette “Rich Notifications”, che inviano al dispositivo mobile una notifica push con un’istantanea nel momento in cui viene rilevata l’attività. Gli utenti possono dunque reagire immediatamente, senza la necessità di accedere all’app, chiamando con un solo click uno dei due contatti pre-assegnati.

Progettate pensando alla moderna smart home, possono lavorare in collaborazione con un’ampia gamma di dispositivi mydlink, quali smart plug e sensori. Sono inoltre pienamente compatibili con Amazon Alexa e Assistente Google. Prezzi e disponibilità da confermare.