Data center e sostenibilità: è tempo di ridurre l'impatto ambientale. Il commento di BCS

I gestori di data center si trovano a dover affrontare pressioni crescenti dal punto di vista della sostenibilità energetica: la crescente domanda di potenza di calcolo e la diffusione dei servizi digitali complicano il percorso verso gli obiettivi di sostenibilità e gli operatori del settore devono fronteggiare sfide significative.

Luca D’Alleva, Head of Service for Cost Management Italia, Spagna e Portogallo di BCS Italia, riporta che, secondo l'analisi di IDC sui costi energetici dei data center, l'aumento del costo dell'energia ha un impatto notevole sulle operazioni.

Stando alle simulazioni effettuate, la spesa per l'elettricità dei data center è desinata a crescere con un tasso annuale composto (CAGR) molto elevato che in alcuni casi supera il 20%. "Questo trend al rialzo rischia di rendere insostenibili i costi operativi, minacciando la redditività del settore" afferma D'Alleva.

Per evitare questa situazione è necessario adottare un approccio proattivo che ponga al centro la sostenibilità energetica. Una soluzione strategica consiste nell'investire in fonti rinnovabili, ma oltre all'energia pulita bisogna puntare anche sull'efficienza energetica.

È inoltre fondamentale ottimizzare i sistemi di raffreddamento, implementare tecnologie innovative per la gestione dell'energia e promuovere pratiche virtuose a sostegno dell'ambiente.

Il miglioramento dell'efficienza energetica non ha impatti positivi solo sulla sostenibilità, ma anche sulle finanze dei gestori che possono risparmiare cifre considerevoli.

Pixabay

D'Alleva sottolinea che la transizione verso un modello sostenibile di data center è improcrastinabile. Gli investimenti in energie rinnovabili e tecnologie all'avanguardia sono cruciali sia per la salvaguardia dell'ecosistema che per ottenere competitività a lungo termine.

"Le aziende che sapranno guidare questa rivoluzione green non solo ottimizzeranno le proprie operazioni, ma si posizioneranno come pionieri di un nuovo paradigma, in cui sostenibilità e performance convergono, ridefinendo gli standard dell’industria" conclude D'Alleva.