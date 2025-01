Cosa fa Samsung per far avverare la promessa di un futuro più sostenibile?

Samsung rilancia il suo impegno per la sostenibilità. Il Galaxy Tech Forum sulla sostenibilità a cui abbiamo partecipato, tenutosi giovedì scorso, è stata l'occasione per fare il punto sui progressi compiuti dall'azienda nell'ambito del programma "Galaxy for the Planet" e per presentare nuove ambiziose iniziative volte a ridurre l'impatto ambientale della propria tecnologia.

L'evento ha visto discutere sul palco esperti e manager, che hanno illustrato i risultati raggiunti dal lancio del progetto nel 2021 e delineato le strategie future. Al centro del dibattito, l'impegno di Samsung per un'economia più circolare, la protezione degli ecosistemi e il coinvolgimento delle nuove generazioni.

Tra i temi principali, l'utilizzo di materiali riciclati nei dispositivi Galaxy. La nuova serie Galaxy S25, come annunciato durante il forum, conterrà almeno il 50% di cobalto riciclato nelle batterie, recuperato da dispositivi dismessi. Un passo significativo verso la riduzione della dipendenza da materie prime vergini. Dal 2022, inoltre, l'azienda ha recuperato e trasformato oltre 150 tonnellate di reti da pesca dismesse in componenti per i propri prodotti, contribuendo così alla salvaguardia degli ambienti marini.

"Ogni dispositivo della serie S25 includerà almeno il 50% di cobalto riciclato e, per la prima volta, la batteria del modello S25 sarà realizzata con cobalto riciclato proveniente da smartphone Galaxy usati in precedenza", ha affermato con orgoglio Daniel Araujo, Vice Presidente dell'Ufficio Sostenibilità MX di Samsung Electronics.

Di rilievo anche la partnership con Seatrees e lo Scripps Institution of Oceanography, volta a migliorare le tecniche di ripristino delle barriere coralline. Grazie all'ottimizzazione delle fotocamere del Galaxy S24 Ultra per le riprese subacquee, i ricercatori potranno raccogliere dati più accurati sullo stato di salute di questi preziosi ecosistemi, supportando così gli sforzi di conservazione.

L'impegno di Samsung si estende anche al sociale, con il consolidamento della collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP). L'app Samsung Global Goals e il progetto Generation17, che hanno già raccolto oltre 20 milioni di dollari, continueranno a sostenere giovani leader impegnati nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile in tutto il mondo.

Il Galaxy Tech Forum ha dunque rappresentato un momento importante per Samsung, che ha voluto ribadire con forza il proprio impegno per un futuro più sostenibile. L'azienda ha dimostrato di aver intrapreso un percorso concreto, fatto di investimenti in ricerca e sviluppo, partnership strategiche e attenzione alle istanze delle nuove generazioni.

L'azienda sembra aver compreso l'importanza di coniugare innovazione tecnologica e responsabilità ambientale, ponendosi come un attore di primo piano nella transizione verso un'economia più verde. Il forum ha evidenziato come la sostenibilità sia diventata un fattore chiave per l'industria tecnologica, non solo per rispondere alle crescenti preoccupazioni dei consumatori, ma anche per garantire la competitività a lungo termine delle aziende. Samsung, con le sue iniziative, si candida a giocare un ruolo da protagonista in questo scenario in evoluzione.

Il percorso intrapreso da Samsung appare dunque promettente e ricco di spunti interessanti. L'azienda ha dimostrato di avere una visione chiara e di essere pronta a investire risorse significative per realizzarla. Resta da vedere come queste iniziative si tradurranno in risultati concreti nel lungo periodo e come influenzeranno l'intero settore.