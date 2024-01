Equinix annuncia un cloud privato totalmente gestito per l'IA

Equinix, azienda di infrastrutture digitali, ha annunciato la disponibilità di un nuovo servizio di cloud privato completamente gestito che consente alle imprese di accedere con facilità all'infrastruttura DGX SuperPODS di NVIDIA per la creazione e l'esecuzione di modelli di IA generativa personalizzati.

Il servizio include la piattaforma NVIDIA DGX, la soluzione unificata per gli sviluppi di IA, NVIDIA networking e la piattaforma software NVIDIA AI Enterprise, la suite end-to-end nativa per il cloud di software AI e analisi dei dati.

Equinix si occupa di installare e gestire l'infrastruttura NVIDIA privata di ogni cliente e può distribuire i servizi negli International Business Exchange data center in tutto il mondo.

Con il nuovo servizio le imprese possono scalare le proprie operazioni e raggiungere il livello di prestazioni di IA di cui hanno bisogno, anche per i modelli più massicci. Tra i primi clienti ci sono aziende leader del settore biofarmaceutico, dei servizi finanziari, del software, dell'automotive e della vendita a l dettaglio. I casi d'uso principali sono l'accelerazione dello sviluppo di nuovi farmaci e la creazione di assistenti virtuali di produttività e di supporto ai clienti.

NVIDIA

Il supercomputing di NVIDIA per l'IA

Con il nuovo servizio gestito offerto da Equinix, le imprese possono gestire facilmente la propria infrastruttura di IA in prossimità dei dati.

Il servizio comprende un accesso di rete privato ad alta velocità per consentire un rapido recupero delle informazioni sull'IA attraverso le reti aziendali. L'infrastruttura inoltre fornisce interconnessioni private ad alta larghezza di banda ai servizi cloud e ai provider di servizi per facilitare i carichi di lavoro dell'IA generativa.

I clienti Equinix possono accedere a NVIDIA AI Enterprise per semplificare lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni IA di livello produttivo. Il software include modelli preaddestrati, framework ottimizzati e librerie di data science accelerate. Tra i servizi a disposizione spiccano il framework NVIDIA NeMo per la creazione di LLM, le librerie NVIDIA RAPIDS per la data science, la suite di piattaforme NVIDIA Clara per l'assistenza sanitaria e la libreria open-source NVIDIA TensorRT-LLM per l'ottimizzazione delle prestazioni dei modelli linguistici di grandi dimensioni.

La soluzione di Equinix garantisce supporto e sicurezza di livello enterprise; ciò include anche i professionisti del data center IBX di Equinix che aiutano i clienti a costruire e distribuire rapidamente i loro modelli di IA personalizzati.

"Per sfruttare l'incredibile potenziale dell'IA generativa, le imprese hanno bisogno di un'infrastruttura ibrida adattabile e scalabile nei loro mercati locali per portare il supercomputing dell'IA ai loro dati" ha dichiarato Charles Meyers, presidente e CEO di Equinix. "Il nostro nuovo servizio offre ai clienti il modo più rapido ed economico per adottare un'infrastruttura AI avanzata, gestita da esperti in tutto il mondo".